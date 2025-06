Meghalt a Beach Boys legendás sztárja

82 éves korában elhunyt Brian Wilson, a The Beach Boys zenekar frontembere és egyik alapítója – közölte a zenész családja szerdán egy online megosztott közleményben.

Brian Wilson - Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Brian Wilson elhunyt

– írta a család.

Jelenleg nem találjuk a szavakat. Kérjük, tartsák tiszteletben a gyászunkat ebben a nehéz időszakban. Tudjuk, hogy a világ velünk gyászol.

Brian Wilson élete

Brian Wilson 1942-ben született a kaliforniai Hawthorne városában. Testvéreivel, Carllel és Dennisszel, unokatestvérével, Mike Love-val, valamint barátjukkal, Al Jardine-nal alapították meg a The Beach Boys együttest, amely az amerikai zene egyik legikonikusabb formációjává vált – írja a BBC.

A zenekar több mint 100 millió lemezt adott el világszerte.

A The Beach Boys olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint az I Get Around, a Help Me, Rhonda és a Good Vibrations. Brian Wilson zenei zsenialitása különösen a Pet Sounds című albumon mutatkozott meg, amelyet máig a könnyűzene egyik mérföldkövének tartanak. Egyedi hangzásvilága, a stúdiótechnika újító használata révén a zenetörténet egyik legnagyobb hatású alakjává vált.

Wilson életét azonban komoly egészségügyi problémák is kísérték. 1984-ben paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála, amelyet részben pszichedelikus szerek használatára vezettek vissza. 2024-ben derült ki, hogy demenciával küzd.

A zenész 2024-ben veszítette el feleségét, Melindát, akivel 24 évig voltak házasok, és öt gyermeket fogadtak örökbe: Dakota Rose-t, Daria Rose-t, Delanie Rose-t, Dylant és Dash-t. Első házasságából két lánya született: Carnie és Wendy. Bírósági úton kérte Brian Wilson gyámság alá helyezését a család, miután az énekes már nem tud gondoskodni magáról.

Brian Wilson öröksége maradandó: a Rolling Stone zenei magazin minden idők 100 legnagyobb művésze közé sorolta őt és zenekarát, a The Beach Boyst – méltán.