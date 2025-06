Elhunyt a magyar filmművészet legendás alakja

Elhunyt a magyar film emblematikus alakja. Grunwalsky Ferenc Jancsó Miklós és Szomjas György alkotótársaként meghatározó szerepet töltött be a magyar filmművészet megújításában. Operatőri és rendezői munkásságát több generáció is példaként követhette, oktatóként és intézményi vezetőként is sokat tett a magyar filmiparért. Kulcsszerepe volt a magyar filmtörvény megalkotásában is.

Grunwalsky Ferenc, a magyar film vizuális nyelvének megújítója 82 évesen elhunyt.

Fotó: Shutterstock/Anna_Kim

Elhunyt Grunwalsky Ferenc, Jancsó Miklós alkotótársa

Első nagyjátékfilmje, a Vörös rekviem 1975-ben készült, legismertebb alkotásai közé tartozik a Roncsfilm, az Eszmélés, valamint Jancsó Miklóssal közösen készített Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél és A mohácsi vész. A filmes közélet aktív tagjaként kuratóriumi elnökként is dolgozott, oktatott, és számos elismerésben részesült, köztük a Kossuth-díjban és a Magyar Mozgókép Mestere címben.

A rendező elhunytát követően a Magyar Filmművészek Szövetsége saját halottjának tekinti.