Hatalmas siker volt Káel Csaba operaelőadása Hongkongban

A hongkongi előadás próbája - Fotó: Müpa

Hogyan zajlottak a próbafolyamatok?

Egy workshop keretében kezdtük el a közös munkát, először a színészekkel. Már korábban kapott a stáb egy részletes leírást, ami összegezte az elképzeléseimet, hogy hogyan álmodtam meg az előadást. Ez segítségünkre volt a nyelvi nehézségek leküzdésében is - a kínai művészek mellett, egyetlen japán szereplő volt csak, aki beszélt angolul - hiszen a tervek ismeretében fel tudtak készülni. Az előadás angol nyelven zajlott, ami számomra is megkönnyítette a munkafolyamatot. Bár a színpadi próbákra nagyon kevés idő volt, az előzetes egyeztetések miatt gördülékeny volt a munka. A Hongkongi Kulturális Központot, ahol bemutattuk az előadást, úgy kell elképzelni, mint a Müpát, csak ott egy 2000 fős operaszínpad is található az épületben.

Hogyan fogadták a művészek?

Nagyon nagy tisztelettel, megható volt, hogy „felkészültek belőlem”, ismerték a múltamat, tudták, hogy több mint 50 operát rendeztem, és megnézték az online elérhető rendezéseimet is. Külön öröm, hogy mennyire nagy becsben tartják a magyar zenei kultúrát. Úgy érzem, ennek is alaposabban utánanéztek, mert olyan kérdéseket kaptam, ami komoly zenei műveltséget feltételez, amelyekhez nem elegek az általános ismeretek. Nagyon felkészültek és alázatosak voltak, rendkívüli volt a szereposztás is, remek volt együtt dolgozni velük.

Miről szól a darab?

Egy hetedik századi drámáról van szó, aminek, középpontjában Seikyo, egy japán herceg, és Lan, a Tang-dinasztiabeli hercegnő szenvedélyes és tragikus szerelme áll. Mivel Tokióban mutatták be először a darabot, talán nem véletlen, hogy a mester japán hőst választott főszereplőnek. A történet szerint a szerelmespár együtt indul útnak, hogy felkutassák The Classic of Tea eredeti, hiteles példányát. Utazásuk tragédiába torkollik: a hercegnő életét veszti, Seikyo pedig visszavonul, és szerzetesként a tea szellemiségének népszerűsítésére szenteli életét. Csodálatos hangszerek szólalnak meg a darabban, amelyek hatása lenyűgöző. A víz hangját például úgy jelenítették meg, hogy a vízet - mint hangszert - használják. A víz egy tálban van, amit valamikor csak a kezüket felemelve csorgattak ki az ujjaik között, valamikor szitán keresztül engedték át, mintha eső esne, de az is előfordult, hogy a tál felületét ütötték, mint egy dobot, és így rendkívül érdekes hangot adott ki. Az előadásban korabeli képekből készített animációkat vetítettünk, amiket Besnyő Dániel alkotott. Ezeket is nagyra értékelte és szerette a publikum.