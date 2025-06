Leslie Mandoki: A szabadságvágy és a béke zenei üzenetét közvetítjük

A több mint harminc éve alapított, azóta többszörös platina- és aranylemezes, idén februárban az USA-ban a Rock and Roll Hírességek Csarnokában ünnepelt, illetve június 1-jén Petőfi Zenei Díjjal kitüntetett Mandoki Soulmates ismét különleges estére készül Budapesten. Az augusztus 21-én, 50 év szabadságvágy címmel, a budai Várban megrendezésre kerülő nagykoncerten Leslie Mandoki pályafutásának 50 évét elevenítik fel, 1975-ös (ahogy a művész fogalmazott:) keserűen kényszer-disszidálásától napjainkig, amelyen az emberség és az európai egység melletti elkötelezettség gondolatára felépített tavalyi bestseller koncepcióalbum, az A Memory of Our Future több száma is felcsendül majd.

Leslie Mandoki

Fotó: Mandoki Soulmates

„Ez a mostani, az American Songwriter által is kiemelten méltatott legutóbbi albumunk adja majd a négyórás koncert gerincét, nemcsak zeneileg, hanem szellemiségében is. Egy olyan szabadságvágy húzódik mögötte, amely 50 évvel ezelőtt útnak indított Münchenen át egészen Los Angelesig, hogy a világ másik végén is keressem az utam, anélkül, hogy egyetlen pillanatra is elveszítettem volna a magyar gyökereimet.



Ez a koncert ennek az 50 éves útnak a zenei lenyomata – a személyes történetemé, és egyben a mi közös történetünké. Mi, magyarok, egy szabadságszerető nép vagyunk. 1848, 1956 és 1989 mind ugyanarról szólt: az emberi méltóság megőrzése iránti olthatatlan vágyunkról.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva, ezen a jubileumi koncerten ezt a történelmi és nagyon is élő szabadságigényt szeretnénk zenei nyelven tolmácsolni. Hogy mi a legnagyobb kihívás? A repertoár összeállítása. Számomra minden egyes dal személyes üzenet, de tudom, hogy muszáj válogatnom.....mert ha mindent eljátszanánk, ami elsőre eszembe jutott, akkor ebből bizony egy nyolc órás koncert lenne” – mondta Leslie Mandoki az Origónak.

A zeneszerző, producer, szövegíró, előadó 1975-ben miután minden últevél kérelmüket többszörösen elutasították disszidált két barátjával, Szűcs Lászlóval és Csupó Gáborral, majd több mint negyven évvel ezelőtt alapította meg a Starnbergi-tó partján, Tutzingban a világklasszis Red Rock Studiót, ahol több mint 72 aranylemez és számos platinalemez született meg. Mandoki Soulmates zenekarát több mint 30 éve olyan világsztárokból alapította, mint Ian Anderson (Jethro Tull), Jack Bruce (Cream), Steve Lukather (Toto), Chaka Khan, Bobby Kimball (Toto), Al Di Meola, Richard Bona vagy John Helliwell (Supertramp).Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, köztük (a teljesség igénye nélkül) Kossuth-díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, a Bajor Becsületrenddel, a Fonogram Magyar Zenei Díjjal, a Bajor Európa Medáliával, az Izraeli–egyiptomi békedíjjal, de kitüntetést kapott Henry Kissingertől is a kommunizmus elleni kiállásáért.