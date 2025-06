A fesztivál látogatói tehát nemcsak a versenyprogramot élvezhetik, hanem számos kiemelt vetítést és kísérőeseményt is. Itt volt látható csütörtökön először a vízilabda-hősöket bemutató A nemzet aranyai sorozat, de még péntek este és szombaton is érdemes a Balaton-parti városokba látogatni, hiszen különleges moziélmények és programok várják a látogatókat: többek között premierként a Marék Veronika gyerekkönyvét, a Laci és az oroszlán sikerét feldolgozó Kell egy oroszlán című dokumentumfilm, az EMBER MARADJ Az Ákos-sztori – eddig című beszélgetés, a Nobel-díjas tudósunkról készült dokumentumfilm, a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában, és nagyvásznon lesz látható a Hunyadi-sorozat néhány epizódja is.

A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére a fesztivál hivatalos weboldalán, a legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a MOZ.GO Közönségdíjat. A szavazást június 21-én, szombaton 15 órakor zárják.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 12:30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés pedig vasárnap 7:30-tól látható.