Meghalt Frederick Forsyth, A sakál napja című könyv szerzője

Forsyth 1938-ban született a kenti Ashfordban. 1956-ban csatlakozott a Királyi Légierőhöz pilótaként, de két év után otthagyta a hadsereget, hogy oknyomozó újságíró legyen. A Reuters tudósítójaként dolgozott előbb Párizsban, majd Kelet-Németországban és Csehszlovákiában, az itt szerzett élményei adták első könyvei témáját – emlékeztet a Sky News.

Diplomáciai megbízottként Nigériában teljesített szolgálatot az 1967-es zavargások idején.

1971-ben írta meg első regényét, A Sakál napját, amely azonnal elsöprő sikert aratott. 1973-ban meg is filmesítették, ami tovább növelte az író népszerűségét. 1997-ben egy remake, tavaly pedig egy sikeres sorozat is készült az alapsztoriból.

Frederick Forsyth

Fotó: AFP/Justin Tallis

2000-ben ő lett az első ismert brit író, aki beleegyezett, hogy kizárólag az interneten jelentet meg egy könyvet.

2015-ös memoárjában, a The Outsider: My Life In Intrigue-ban elárulta, hogy aktív ügynöke volt az MI6-nek.

Több mint 25 könyvet írt, amelyek több mint 75 millió példányban keltek el. Ügynöke, Jonathan Lloyd azt mondta: „Gyászoljuk a világ egyik legnagyobb thrilleríróját".

Nemrég fejeződött be az életéről szóló új dokumentumfilm forgatása, amit még idén műsorra tűz a BBC.