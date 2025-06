Múzeumok Éjszakája – Öt-öt kihagyhatatlan program Budapesten és vidéken

A Múzeumok éjszakája során különleges történelmi, művészeti és természettudományos kalandokba csöppenhetnek az érdeklődők. Az idei év egyik kiemelt témája a 200 éve született Jókai Mór emlékévéhez kapcsolódó programkínálat.

Múzeumok Éjszakája. Fotó: Facebook

Múzeumok éjszakája Budapesten

A Fiumei úti sírkert tematikus sétái a történelem és az irodalom legendás alakjait idézik meg, míg Bódi Attila Lázadni veletek akartam című előadása megrendítő történelmi drámát hoz a sírkert színpadára.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum hat helyszínén több mint 60 program várja a látogatókat: ólomkatona-öntés, retró járműbemutató, rádiótörténeti tárlat és búvárrégészeti előadás színesíti az estét Budapesten, Székesfehérváron, Várpalotán, Miskolcon és más városokban.

A Jókai 200 emlékévhez kapcsolódva az író 20. századdal kapcsolatos vízióját mutatja be a közönségnek a Terror Háza Múzeum.

Irodalmi újraértelmezés, jövőkutatás és egy plazmafizikai előadás is szerepel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) programjai között a Múzeumok éjszakáján.

A beharangozó szerint

a kiállítás valódi kincsesbánya lehet azoknak, akiket lenyűgöz a tudomány és a történelem találkozása, sőt, az érdeklődők még Karikó Katalin Nobel-díját is megleshetik.

Kutyás- és lovasbemutatóval is készül a Rendőrmúzeum

A főváros VIII. kerületében található intézmény idén is részt vesz a Múzeumok Éjszakája programsorozaton. A szervezők kutyás- és lovasbemutatóval készülnek az eseményre, amelynek főpróbáján, a Rendőrmúzeum udvarán az Origo is ott volt.

Érdekességek vidéken

Pécsen csaknem 50 programmal készülnek: régészeti séták, római kori jelenetek, kortárs tárlatvezetés, fényfestés és szabadtéri koncertek elevenítik meg a múltat és a jelent – többek között a Csontváry Múzeumban és a Cella Septichorában.

Szolnokon 19 helyszínen, köztük a Damjanich János Múzeumban, a RepTárban és a Verseghy Ferenc Könyvtárban lesznek tárlatvezetések, kézműves programok, színházi előadás és még egy tűzugrás is.

Egyebek mellett a Szent Mihály-főszékesegyház harangtornyát is felfedezhetik azok, akik a Múzeumok Éjszakáján a veszprémi várnegyedbe látogatnak. 2025. június 21-én, szombaton 19 órától késő estig egy egészen különleges programmal várják az érdeklődőket: zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházának kevésbé látogatott tereit, megismerve az évszázados emlékeket, érdekességeket.