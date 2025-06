Karikó Katalin Nobel-díjától a Jókai 200 emlékévig – kihagyhatatlan programokkal kecsegtet a Múzeumok Éjszakája

Épületsétával, a Képírók című képzőművészeti programsorozat Jókai-ábrázolásokról szóló különkiadásával, Jókai-kvízzel és egy Kertész Imréről szóló dokumentumfilmmel várja az irodalom, a képzőművészet és a pszichoanalízis iránt érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján a Kertész Imre Intézet.

A művészeti ágak széles spektrumát kínálva a színháztól a kortárs táncon át a zenéig, sokszínű programmal várja a látogatókat a Néprajzi Múzeum.

A múzeumépület tereit a tervezővel, Ferencz Marcel építésszel is bejárhatják az érdeklődők szombaton.

Szolnok

Szolnokon a Tiszavirág fesztivállal egy időben zajlik a Múzeumok éjszakája programsorozat. A Szolnoki Galériában a Szolnok ispán öröksége című kiállítás tárlatvezetésén vehetnek részt az érdeklődők, illetve a kiállításhoz kapcsolódó kézműves foglalkozást szerveznek. A Tabáni Tájházban a kalligráfiával lehet majd ismerkedni, és kézműves bemutatók is lesznek. A Szolnoki Művésztelepen Verebes György Munkácsy-díjas, Érdemes Művész Az emberi létezés testformái című kiállítását tárlatvezetésen mutatják be.

Veszprém

Mintegy száz program várja a látogatókat Veszprémben a Múzeumok Éjszakáján. Várja a látogatókat többek között a CODE - Digitális Élményközpont, a Laczkó Dezső Múzeum, a Művészetek Háza Veszprém, a Veszprémi Várbörtön Látogatóközpont, az Agóra Veszprém Kulturális Központ és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen autóbuszos időutazással fedezhetik fel az 1980-as éveket, Keszthelyen pedig solymászbemutatót is láthatnak és vadászrepülőgép-szimulátort is kipróbálhatnak az érdeklődők. A Göcseji Múzeum, a Mindszentyneum, a Göcseji Skanzen és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár mellett a Zalaegerszegi Törvényszék és a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság is bekapcsolódik a szombat éjszakai programokba.

Hódmezővásárhely

A Tornyai-múzeumban rendhagyó tárlatvezetéseken mutatják be a közgyűjtemény időszaki kiállításait.

A múzeumkertben rögtönzött régészeti parkot alakítanak ki, ahol a kincsvadászok akár fémkeresővel is kutathatnak a leletek után.

Az Alföldi Galériában a közönség elé tárják a Tornyai-múzeum új szerzeményeit. A nézők szakavatott kalauzolással barangolhatnak Keleti Éva fotóművész közelmúltban készített színészportréi, valamint Erdős Péter festőművész képei között.