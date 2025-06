Parajdért: jótékonysági koncerttel segít az Ismerős Arcok zenekar

A parajdi sóbánya nem csupán turisztikai látványosság, hanem egy nemzeti szimbólum is – Erdély, a magyar lélek és a közös identitás egyik jelképe. A történtek mély sebet ejtettek a magyar közösségen, amely most példás összefogással reagál. Az Ismerős Arcok nemcsak dalokkal, de tettekkel is kifejezi a nemzeti szolidaritás erejét Parajdért.

Az írják, hogy

a koncert célja, hogy minden igaz szívű magyar ember – zenész, művész, támogató és közönség – együtt mozduljon a bajba jutott parajdi családok megsegítésére.

A tragikus esemény több száz család életét tette tönkre: munkahelyek, otthonok és remények vesztek el a sóbánya bezárása miatt. A koncert teljes bevétele a parajdi károsultakhoz kerül, így minden megvásárolt jegy egy újabb lépés a segítség felé.

A „Parajdért – Könnyek a vízben” koncert helyszínét és időpontját hamarosan közzéteszik, a szervezők azonban már most mindenkit buzdítanak: aki tud, csatlakozzon.