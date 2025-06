Piros Pünkösd Paripája...

Középkori lóversenyek, „melyek a magyarsággal együtt költöztek be Európába”

A „czifra legények” lóversenyével kapcsolatos pünkösdi királyválasztás szokását – amelyet Jókai a múlt században Egy magyar nábob című művében oly érzékletesen leírt – Európa-szerte sokhelyütt megtaláljuk. Ám a pünkösdi ünnepkör kapcsolata a lóversennyel és a lovas ügyességi játékokkal az archaikus rétegekben keresendő, s keletre, az egykori Mezopotámiába, majd a Krisztus utáni első századokban a Fekete-tenger partvidékére, az egykori szkíta területekre nyúlik vissza. Amint azt Dömötör Tekla néprajtudós is írja: a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő, a lovas pásztornépeknél előforduló ügyességi lovasversenyek a magyarsággal együtt költöztek be Európába.

A II. Lajos udvarában rendszeresen tartott pünkösdi ünnepkör királyi lóversenyeiről Radvánszky Béla művelődéstörténész számol be érzékletesen: „II. Lajos királynak tisztán versenycélra idomított lovai is állottak istállóban... A király versenylovai nemcsak saját méneséből kerültek ki, de Lengyelországból is kapott ilyeneket.” Hogy a király mennyire szerette a versenylovait, bizonyítja, hogy „nagy jutalompénzeket adatott azon szolgáknak, kik a versenylovakat Budára hozták.” A kincstárnok ilyenkor különböző színű, vékony gyolcsból „hat véget vásárol és átadja azt azonnal a király szabójának, Jakab mesternek, hogy készítsen abból ruhát a király apródjainak”, kik a versenytéren fogják futtatni a királyi paripákat. A király futtató apródjai tehát külön e célra készíttetett versenyző ruhába voltak öltöztetve, csakúgy, ahogyan a már versenylovasok is hasonló módon készült „tarkázott ruhákban” lovagoltak... A napokig tartó – nemzetek közötti – diadalon egymást érték a futamok, a nyerőnek méltó tiszteletdíj járt, a versenytéren sorban elrendezett és így közszemlére kiállított jutalomtárgyakat pedig a budai bíró szolgái őrizték. A futamok időközei alatt cigányzenét hallgatott az összesereglett nézőközönség, majd a nádor és az egri püspök trombitáinak zenéjében gyönyörködhetett – mesél érzékletesen a korabeli tudósítás.