Magyar fotóművész került be a rangos Sony Alpha Female programba

A dunaújvárosi születésű, Rácalmáson felnőtt, de már 16 éve Londonban élő és alkotó Valiszka Tünde fotóművészt beválogatták a Sony Alpha Female programjába, amely a világ legígéretesebb női vizuális alkotóinak munkásságát helyezi reflektorfénybe. Valiszka Tünde a rá jellemző, egyedi képi világát „dystopian romanticism”-ként, azaz disztopikus romantikaként határoz meg. Ezt a sajátos stílust a melankolikus hangulat, a filmes esztétika és a városi emberi jelenlét finom leképezése jellemzi. A fotós művei Havannától Londonon át Katmanduig és Bangkokig születtek – és különböző kultúrák és városi terek hangulatát ötvözi költői precizitással.

Valiszkó Tünde is bekerült a Sony Alpha Female programjába

Látásmódját olyan hatások formálták, mint

Ridley Scott kultikus Szárnyas fejvadász című filmjének sötéten romantikus, neonfényekkel tűzdelt világképe;

című filmjének sötéten romantikus, neonfényekkel tűzdelt világképe; Edward Hopper festményeinek elidegenedést és magányt sugárzó amerikai városi jelenetei;

valamint Wong Kar-wai hongkongi filmrendező vizuálisan lírai, nosztalgikus filmnyelve.

A Sony Alpha Female program célja olyan alkotók támogatása, akik új vizuális nyelvet képviselnek, és markáns, egyéni hangon szólalnak meg művészetükben

Valiszka Tünde oktatott a London School of Photography intézményében, vizuális módszertanát vendégelőadóként tanította a University of Roehampton MA-képzéseit. Kampányanyagot készített a Jägermeister számára, az Adobe-val közös együttműködésben. Munkáit többek között az Evening Standard, a Bored Panda, a Dezeen és más nemzetközi médiumok is bemutatták már és több nemzetközi zenésszel és képzőművésszel dolgozott együtt kreatív projekteken.