Sexbomb – a fiú, aki két évig feküdt az ágyban, majd világhírű lett

I'll Never Fall In Love Again, Delilah, She's A Lady, Kiss, Sexbomb – ki ne ismerné a most 85 éves Tom Jones (1940. június 7.) dalait, elvégre 60 éve folyamatosan kápráztatja el a nagyközönséget különleges hangjával, és számos slágere vált örökzölddé. De azt talán kevesen tudják, hogy a június 28-án Budapesten fellépő világsztár élete korántsem indult könnyedén.

Tom Jones 1966-ban Cannes-ban (fotó: AFP/Ina/Georges Galmiche)

Tom Jones gyerekkora nem volt könnyű

A walesi szénbányász családba született Jones gyerekkora sok nélkülözéssel telt, ráadásul 13 éves korában gümőkór támadta meg, a súlyos, a tüdőt megtámadó fertőző betegség miatt két évet ágyban töltött. Nem sokkal a felépülése után aztán, 1956-ban otthagyta az iskolát is és különféle munkákat vállalt. Viszont 1963-ban már megalakította a Tommy Scott and the Senators nevű együttesét, majd a következő évben megkötötte első lemezszerződését is, és egy újabb évvel később, 1965-ben elnyerte első Grammy-díját a legjobb művész kategóriában.

Pályafutása során mintegy 100 filmben csendültek fel dalai, egy tucatnyiban szerepelt is, ezek közül talán a legismertebb a Tim Burton rendezte 1996-os Támad a Mars! című, sötét humorú sci-fi vígjáték.