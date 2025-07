Az alkohol lett a veszte minden idők egyik legjobb frontemberének

Az AC/DC legendás énekese, Bon Scott a skóciai Forfarban született 1946. július 9.-én és 1980. február 19.-én halt meg Londonban, borzalmas körülmények között. Az ausztrál rockzenekar frontemberéről köztudomású volt, hogy súlyos alkoholproblémákkal küzdött, holttestét London déli részén, egy barátja háza előtt parkoló kocsiban találták meg. a hivatalos orvosi szakvélemény szerint akut alkoholmérgezésben halt meg, 33 éves korában (bár akkor a nemzetközi sajtó azt állította, hogy drog-túladagolásban halt meg, egyesek szerint a saját hányásába fulladt bele).

Az AC/DC 1976-os felállása Londonban: Malcolm Young, ujjatlanban Bon Scott, sapkában Angus Young, pohárral a kezében Phil Rudd dobos, és a basszusgitáros Mark Evans Forrás: Getty Images/Michael Putland

Bon Scott csak néhány évig élvezhette a rocksztárok életét

Az első zenekarát 18 évesen, 1964-ben alapította, és már dobosként és énekesként is kisebb sikereket ért el, de csak amikor 1974-ben csatlakozott az AC/DC-hez (miután az előző énekest, Dave Evanst lecserélték) került reflektorfénybe. Nemcsak a hangja volt egyedi – magas, karcos, vad –, hanem a színpadi jelenléte is: félmeztelenül, szűk farmerban, itallal a kezében, rekedtes nevetéssel és önironikus bájjal tombolt a közönség előtt. Sokak szemében ő volt a megtestesült rockisten – karizmatikus, kiszámíthatatlan és őszinte.

Az AC/DC Scottal találta meg igazi hangját. Az első lemezt is együtt vették fel, s ma már a High Voltage, a T.N.T., a Let There Be Rock, a Powerage és a Highway to Hell albumok legendásak, amelyek magát a hard rock műfaját is új szintre emelték. Scott dalszövegei ráadásul szemtelenek, szókimondóak, mégis intelligensek voltak – egyszerre meséltek nőkről, italról, szabadságról és az örök kívülállóságról. Mindarról, amibe aztán Scott bele is halt.

Az AC/DC pedig Scott halálával az összeomlás (feloszlás) szélére sodródott, szerencséjükre Broan Johnsonnal és a Scott tiszteletére készült Back in Blackkel folytatni tudták, sőt, korábbi sikereiket is túlszárnyalták, mégis, az AC/DC igazi legendája Scott maradt, akit a Hit Parader Minden idők 100 legjobb heavy metal énekese listáján az ötödik helyre sorolt, de a Classic Rock magazin egyenesen minden idők legjobb frontemberének választotta Freddie Mercury-t és Robert Plantet megelőzve. Scottról egyébként a Tankcsapda is írt egy számot, Bon (Én megyek utánad) címmel.