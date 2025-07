Dalszerző tábor indult Pásztor Annával a Rómain

A szokásostól eltérő, tabukat döntő formában indított tehetségkutatót 2 éve a Civil út Alapítvány, amelynek fogyatékossággal élő, látássérült mentoráltjai a zenei élmény mellett valódi értékekkel és új látásmóddal ajándékozták meg a közönséget. A kezdeményezés célja az volt, hogy egyenlő esélyt teremtsen a tehetség számára a kultúrában. A zenében nincs fogyatékosság, csak zenész, közönség és közös élmény.

Dalszerző tábor indult Pásztor Annával

A dalszerző táborról

A Varázsceruza – Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával második évada után, egy különleges nyári dalszerző táborral támogatta a programban résztvevők további fejlődését. A projekt állandó zenészei, Pásztor Anna, Szebényi Dániel (vezető zenei producer) és Farkas Roland (Wolfie) a Punnany Massif alapítója mellett, Anna testvére, Pásztor Sámuel segítette intenzíven zenei producerként a csapatot, akikhez olyan kiváló szakemberek csatlakoztak az elmúlt napokban, mint Gerendás Ruben, Szepesi Mátyás, Agócs Marci és az Aurevoir zenekar néhány tagja, Köteles Leander és a neves producer testvérpár, Usztics Dániel és Usztics „Pepe” Péter, valamint Puchner Benedek, akikkel a hét végére elképesztő feat-eket kreáltak a növendékek. A dalokat ősszel hallhatja végleges formában a közönség, amelyekből EP is készül.

Szalai Balázs, Budai Emil, a Hangadók zenekar és a Kovács testvérek, Cintia és Dzsenifer újra lehetőséget kaptak a fejlődésre olyan inspiráló foglalkozások keretében, mint a közös szövegírás és dalszerzés, dob workshop, ének workshop vagy a színpadi mozgás és jelenlét. De például drámapedagógia foglalkozások, önismereti drámajátékok is színesítették a programot.

„Szerintem ez elképesztő lehetőség egy kezdőnek, olyan zenészek jönnek házhoz, akiktől kincseket lehet elcsenni, közös dalok születnek, én is bármikor feat-elnék ebből a csapatból bárkivel. Ha engem egy ilyenbe elhívnak, visítva háromszor sorba állok! Emillel, Wolfie-val és a tesómmal, Simivel született egy feat, a csajokkal, Dzsenivel es Cintivel pedig a daluk szövegét és dallamát alkottuk közösen. Régóta várok arra, hogy Wolfie-val egy zenei projektben együtt dolgozhassunk. Mindannyian azért jöttünk, hogy valami jót hozzunk létre, és ez érződik az elkészült dalokon is. Nagyon izgalmas, színesedik mindenki repertoárja - videoklipek, profi producerek által hangszerelt számok, szép kis szakmai kezdőcsomagok gyűlnek. Egy csoda buborék ez az egész, arra kértem a résztvevő növendékeket, hogy éljenek meg minden pillanatot, mert rengeteg dolgot kaphatnak ebben a pár napban, mind szakmailag, mind inspirációban, és lelkileg is. Gyönyörűséges lélek-adományozás volt az elmúlt időszak oda-vissza mindenkinek. Azt csinálhatják, amit a legjobban szeretnek, zenélhetnek, és mi ezen az úton fogjuk a kezüket! Nagyon szépen integrálódtak, és ebben a támogató, alkotó közegben megtörtént az a fajta lelazulás is, ami ahhoz kell, hogy igazán értékes dolgok szülessenek. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és annál nincs jobb érzés, ha az ember úgy megy haza a nap végén, hogy tovább adhatja a zenébe vetett hitét valaki másnak” – mondta el Pásztor Anna, a program arca, az Anna and the Barbies énekes-dalszerzője.