Történelmi méretű megakoncertet ad a Mandoki Soulmates – videó

Bizonyára szóba került a barátságuk is, amely túlélte az idő múlását, a távolságot, és amely most, ötven év múltán is ugyanazzal a szilárd erővel köti össze őket… talán arról is beszéltek, mit jelent számukra Budapest, a szülővárosuk, ahonnan elindultak, és ahová bármerre sodorta is őket az élet, mindig visszatérnek.

A szabadság nem örökség, hanem küldetés. Ötven éve megkockáztattunk mindent érte, ezt a hitet és elszántságot szeretném átadni a mai fiataloknak is.

– mondta Leslie.

A jubileum különleges jelentőséget kap azáltal, hogy

2025. augusztus 21-én, pontosan a szökés 50. évfordulóján a Budai Várban, a Szentháromság téren ad nagyszabású megakoncertet a Mandoki Soulmates.

Az este egyszerre lesz hazatérés, emlékezés és ünneplés… egy történelmi életpálya diadalíve a szabadságvágy jegyében.