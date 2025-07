Megakoncertet ad a Mandoki Soulmates augusztus 21-én este a Budai Várban, a Szentháromság téren.

50 év szabadságvágy – Mandoki Soulmates megakoncert lesz Budapesten

„Ahol születtem… itt mindig megpihen egy pillanatra az idő, a múlt és a jelen finoman összefonódik, akár a hajnalban derengő köd Budapest ismerős utcái felett. Gyermekkorom emlékei, a Bem Klub halvány fényei, az első, titokban lopott csók, az élőnek hitt örök boldogság és az első keserű csalódás. Mai napig élnek még a tanult dallamok, amelyek akkoriban belém vésődtek, de az is igaz, hogy mára egy-kettő halványulni kezdett. Örök kapaszkodóként, ott cseng bennem édesanyám simogató hangja, és óvó tekintete, édesapám bölcs szavai és szenvedélyes hegedűjátéka, a barátok heves diskurzus utáni felszabadult nevetése… Ahogy telik az idő, egyre markánsabban és egyre mélyebben visszhangozva elevenednek fel bennem a történetek. A világ színpadain és a stúdióiban töltött évtizedek csak felerősítették bennem azt a megingathatatlan erőt, amely mindig visszahoz szülőhazámba. Ez a dal azokhoz is szól, akik útjuk során elveszítettek valamit önmagukból. Akik olykor még néha csillogó-villogó életükben is idegennek érzik magukat, de hisznek benne, hogy létezik hazatérés, megbocsátás, újrakezdés, és hogy a család, a gyökerek és a szeretet időtlen körforgása újra egésszé tehet mindannyiunkat.” – mondta Leslie Mandoki.

„A szülőhazám a lélegzetem. Anyanyelvem csendesen csordogál az ereimbem, azokban az erekben, melyeken radikális intenzitással áramlik át sok-sok élettapasztalat, még akkor is, amikor angolul írom a dalaimat, és németül az esszéimet, az anyanyelvem olyan, mint egy patak, amely sosem apad el, egy elveszíthetetlen pillanat, ami a létezésem fonalát szőtte és alakította. Ötven éve fájó szívvel kellett mennem, és sokáig nem térhettem vissza. Most, amikor tehetem, jövök, még ha nem is olyan gyakran, mint ahogyan szeretném. A szülőföldem a belső égboltom, a szívem egyik darabja, egy lobogó mécses, ami nem alszik ki soha. Minél távolabb kerültem tőle, annál közelebb és mélyebben élt bennem, emlékké érett és mítosszá lett, szinte szakrálissá.