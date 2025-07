A magyar kultúrát meg kell mutatni a világnak

A Bartók Tavasz 2025-ös plakátja - Fotó: Bartók Tavasz

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója úgy fogalmazott: öt évvel ezelőtt indították a fesztiválokat, és azóta nem változott a költségvetésük. A támogatás emelése a Liszt Ünnep és a Bartók Tavasz tervezhetőségének szempontjából rendkívül fontos. Évekkel korábban el kell kezdeni ugyanis a produkciók tervezését, le kell foglalni a külföldi művészeket.

„A két brand – a Liszt Ünnep és a Bartók Tavasz – esetében hálásnak kell lennünk a két névadónak, ugyanis igazán ők a brandek. A fesztiválok köréjük épültek, hiszen Magyarország két legismertebb nevű művészéről van szó. Liszt Ferenc és Bartók Béla neve garancia. Bartók egyet jelent a tehetséggel, az egyéniséggel, az elszántsággal, a felfedezés vágyával, a népzenei gyökerek felkutatásával és ennek az aktualizálásával. Az általa felkutatott örökséget a maga személyiségén keresztül mutatta be a világnak, és azóta is a 20. század legjelentősebb zeneszerzői és művészei között tartják számon. Liszt Ferenc pedig igazi rocksztár volt - pedig a 19. században még nem is létezett rock. Hatalmas befolyással bírt zongoraművészként, de zeneszerzőként és patrónusként is. A 19. századi romantika legünnepeltebb sztárjai közé tartozott és generációkat indított el a pályán. Már sikeres művészként tért vissza magyar gyökereihez. Mindkét fesztiválon igyekszünk a névadók ezen érdemeit kidomborítani. A célunk, hogy ezeket a művészeket kortárs alkotókként hívjuk meg magunk közé, műveiket a legkiválóbb magyar és külföldi sztárokkal mutatjuk be.” - mondta a vezérigazgató.

A fesztiválokon megmutatjuk a mi korunk lenyomatát is

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az Origónak rövid interjút adott a tájékoztató után.

„Szerencsések vagyunk, hogy van két ilyen művész zsenink, akik köré építhettünk fesztiválokat. A kulturális kormányzat megértette, hogy tovább kell fejlődni, és biztosítja a fesztiválok támogatását öt évre előre. Fesztivált tervezés nélkül lehet szervezni, csak nem biztos, hogy sikeres lesz. Nem lehet produkciókat, sztárokat meghívni, és az előadások feltételeit megteremteni anélkül, hogy tudjuk, számíthatunk a támogatásra. Szeretnénk továbbra is úgy meghálálni a kormányzati segítséget, hogy minél magasabb színvonalon képviseljük a két zeneszerző szellemiségét. Ez persze nem egyszerű, mert Liszt és Bartók is magasra tette a mércét. A rendezvényeken hozzátesszük a mi korunk lenyomatát is, hiszen mindenki inspirálódott az ő művészetükből.” – mondta a Müpa vezérigazgatója.