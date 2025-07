Őze Lajos villanásnyi élete: előbb dadogott, aztán hadart, majd egyike lett a legnagyobb színészeinknek

Őze Lajos idén lett volna kilencven éves. Korának egyik legnagyobb színésze volt, aki különös barátságot ápolt a hozzá hasonlóan különleges személyiségű, s sokak által ugyancsak félve tisztelt Latinovits Zoltánnal. Őze Lajos magába forduló embernek tartották, aki ugyanakkor nagyon is értette milyen nehézségek teszik próbára embertársait egy diktatórikus korszakban. Mindemellett humora is volt, s esendőségei mellett olyan ereje, amely halálos betegségének tudatában is segítette szerepei kiemelkedő megformálásában. A nagyszerű színművésznek csupán negyvenkilenc év jutott az életből, miközben sokkal idősebbnek gondolták a koránál. Különös, tragikus életútját megható, egyben tartalmas, átgondolt kiállítás idézte fel a nyár elején a Kőszegi vár kiállítótermében, abban a városban, amelyben élete véget ért. Utolsó filmjének forgatási helyszínei a mai napig felkereshetőek Kőszegen.

Vágólapra másolva!

Őze Lajos színművész, a Nemzeti Színház tagja

Fotó: MTI/Keleti Éva Tápszerek A kőszegi emlékkiállítás tárlóiban ott álltak a múlt emlékei. A hajdani gyermek egykori játékai, vagy éppen a színész posztumusz Kossut-díja, egyebek. A tárlók tetején csecsemőtápszerek kiürült üvegcséi. A kiállítás megnyitóján Áron, Őze Lajos színész-rendező fia idézett fele a múltat. Őze Áron Jászai Mari-díjas színész és rendező, Őze Lajos fia idézi fele a múltat, a színészóriás emlékére Kőszegen rendezett kiállításon, 2025. Június 4-én

Fotó: Kőszegi Várszínház Amikor a szüleik válása után egy hétvégén átmentek bátyjával az apjukhoz, hogy a kőbányai panel garzonban töltsék a hétvégét, apjuk még a kedvenc kocsmájában üldögélt. Ott adta oda a kulcsát a fiainak, kérve őket: menjenek előre, s egynek valamit, mire ő is hazaballag. A hűtőben csak egy doboz vaj és egy karéj szalonna volt, de ahogy a fiúk tovább keresgéltek, az egyik szekrényben bébiételek sokaságára leltek. Azt ették aznap este. Édesapjuk főként azt fogyasztotta élete utolsó szakaszában. Olcsó volt, tápláló, készen kapható. Őze Áron szelíd mosollyal idézte fel az egykori emléket. Hallgatói úgy is megkönnyezték.

A „h” betű Őze Lajos 1935. április 22-én született Szentesen egy városszéli parasztházban. Apja Őze Lajos mészárosmester volt. Édesanyja Szabó Erzsébet szakácsnő. Az önfejű mészáros olykor elindult szerencsét próbálni. Megesett, hogy fiával együtt került egy asszonyhoz, aki az apát és fiát is igyekezett megnevelni. A kisfiút, Lajost annak hátát ütlegelve akarta rávenni a bili használatára, ami sikerült is, csak éppen a módszere miatt a megfélemlített gyermek dadogósan került vissza apjával együtt az anyja mellé. A mészáros aztán is maradt nyughatatlan. Amíg a maga útját járta, a szakácsnénére maradt mindannak a terhe, ami Lajos fia, s Katalin leányának eltartásával, nevelésével járt. A dadogós Lajost az iskolában kiközösítették, csúfolták. Azt hiszem, ha rokkantnak születek, akkor sem gúnyolnak ennyit úgynevezett embertársaim, mint így, hogy dadogtam. A vakot ugyanis átvezetik az utcán, a bénán is segítenek, de a dadogóst mindenki csak kiröhögi. Nahát, én ezt fogtam ki. Sem játszótársaim, sem barátaim nem voltak -nyilatkozta Őze Lajos a gyerekkoráról. Őze Lajos 1973-ban

Fotó: MTI/Keleti Éva Kossuth Lajos neve sem szaladt ki a száján, amikor történelemből kellett felelnie. Mégsem bukott meg. Arató tanár úr egy idő után külön, négyszemközt feleltette a fiút, hogy ne nevessenek rajta Lajos úgy bizonyította: megtanult, s tud mindent, amit illik tudnia egy jeles tanulónak. A társai azért attól még szamárnak tartották, úgy is bántak vele. Könyveket olvasva talált vigaszt, Balzacnál, Mikszáthnál, Jókainál, Vernénél, annál, aki éppen a kezébe akadt. Történeteik részleteit önmagának felmondva kúrálta beszédhibáját. Rájött, ha egy h-betűt csempész a kemény mássalhangzók elé, akkor megszűnik a blokk. HKossuth – a nagy államférfi neve is elsőre kiszaladt, amikor 1949-ben megkezdte tanulmányait a Szentesi Mezőgazdasági Technikumban. Szíve és esze szerint történelem tanár lett volna, de a gimnáziumba nagy volt túljelentkezés. A kommunista rendszer pedig vadászat azokat a munkás-paraszt hátterű fiatalokat, akik majd a tervgazdaság katekizmusa szerint mutatják az utat, s a termelési módszereket a téeszesített parasztságnak.

Őze Áron Jászai Mari-díjas színész és rendező, Őze Lajos fia szaval, mellette Őze Ildikó, Őze Lajos özvegye Őze Lajos Kossuth-díjas színművész Bóvlit nem árulok című emlékkiállításának megnyitóján a Tolnay Klári Emlékházban Mohorán 2016. május 1-jén

Fotó: MTI/Komka Péter A szegedi színészek A technikumban kiváló tanárok is akadtak. Őze Lajos kicsit még dadogott, de azt, majd a hirtelen jött hadarását Dr. Sári Ilona magyar-történelem szakos tanárnő segített legyőzni. Mindemellett a rendszernek megvoltak a maga sajátosságai. Megesett, hogy azért hajtották ki nyaranta a diákokat mezei munkára, hogy a fiatalok gyorsabb tempójához igazítsák az idősebb téesztagoknak előírt normát. Őze Lajos elsőként látta át a turpisságot, s csitította le társai buzgalmát. Őze Lajos előadói képességére az érzőbb lelkű tanárok a technikumban figyeltek fel. Okosan, egyéni hangsúlyokkal, a csönd erejére ráérezve mondta el Petőfitől az Anyám tyúkját, s Ady Endre , József Attila, más kötők verseit. Őze „Ady-szerelme” ebből az időből származik, aki: Sári Ilona tanárnő kedvenc költője volt. Őze Lajos vándor társulatok produkcióival találkozott már korábban, de komolyabb színházi előadást szentesi diákként látott először, egy szegedi osztálykirándulás alkalmával. A kísérő tanártól kérdezte: Tanárnő, kérem, mit gondol, tudnék én valaha úgy játszani, mint ezek a szegedi színészek? A tanárnő visszakérdezett. Maga ilyesmin gondolkozik? Színész szeretne lenni? Őze Lajos visszakozott: Nem, nem! - és nem beszélt a dologról egy darabig.

Hamarosan az osztály bemutatta Móricz Zsigmond Sári bíróját. Háromszor is meg kellett ismételni. Ami Őze Lajost illeti: mindenki látta, amit látnia kellett. A növénytermesztés kapcsán is kiváló képességeket mutató végzős diák 1952-ben beadta jelentkezését a Színház-és Filmművészeti Főiskolára. Őze Lajos Selmeczi Géza és Béres Ilona Gizella szerepében Boldizsár Iván Túlélők című színművének próbáján a Katona József Színházban 1967-ben

Fotó: MTI/Keleti Éva

Öregen született A kihelyezett felvételi vizsgát Szolnokon tartották. A főiskola akkori főigazgatója, Simon Zsuzs is helyszínre utazott. Őze Lajos produkciója kapcsán mondta el utóbb: A walesi bárdokat adta elő. Olyan érdekesen és helyesen értelmezte a verset, hogy mást már meg sem hallgattam tőle. A vidéki fiú Gellért Endre és Pártos Géza osztályában került. Szüntelenül morfondírozott, szerepeket elemzett, sorsokat szőtt; fantáziált. Ilyenkor a külvilág kívül rekedt a figyelmén. Befelé hallgatózott: elmerült a gyermekkora óta menedéket nyújtó, képzelt szabadságban. Különc viselkedése sokakból idegenkedést váltott ki. Ám a tartós ihletettség valójában a különös tehetség megnyilvánulása - ismerték föl előbb-utóbb, akik eleinte furcsállták föllobbanásait-elrévüléseit. Idővel elfogadták megszerették. Évfolyamtársa Garas Dezső nyilatkozta: Amikor elszavalta egyik kedves versét, Az ős Kajánt, döbbenten néztünk. Szíven ütött ez a fajta fantasztikus tehetség, amelyet nem véletlenül szoktak az ős szóval jellemezni. Őze az állandóság volt. Az a törzsökös ember, akinek az elvei, a nézetei, az érzései nem változtak. Ugyanolyan volt harmadévesen, mint élete végén. Baráti körbe némelykor elképesztően infantilis tudott lenn. Én nem tudom őt különválasztani korszakokra. Szerintem ő öregen született, és fiatalon halt meg. A tanulmányait záró vizsgaelőadásokon is remekelt, Goldoni A legyező, illetve Csiky Gergely A komédiás című egyfelvonásosában. Ekkoriban játszotta első nagyobb filmszerepét Törőcsik Mari mellett a Két vallomás című Keleti Márton-filmben.

Végzősként lett ösztöndíjas a Nemzeti Színházban, ám amikor Major Tamás a teátrum igazgatója szerződtetni akarta, akkor nemet mondott a hívására. A Magyar Rádió 20-as stúdiója, Harsányi Gábor és Őze Lajos színművészek Déry Tibor Felelet című művének rádióváltozatának felvételén 1969-ben

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán Súlyos titkok hordozója Őze Lajos az 1956-os forradalom után újra nyitó Miskolci Nemzeti színházat választotta. Úgy érzete: gyakorolnia kell még a mesterséget a széles repertoárú vidéki színháznál. Osztálytársával Horváth Sándorral szerződtek a társulathoz, amely részben „büntetőtelepként” működött: oda száműztek néhány olyan színészt, aki szerepet vállalat a forradalomban. Kiváló társulat jött össze. Őze Lajosnak már első szerepe, Az ármány és szerelem Wurm miniszteri titkára meghozta a kiugrást. Két bemutató között pedig a Horváth Sándorral összeállított és előadott vereses műsorukkal járták a vidéket. Szerepeiben a kritika az egekbe emelte, önálló estjükről azonban a megyei lap kritikusa azt írta: verses műsorukon nem érződött 1957 ősze, hogy a szerzők és az előadók a szocializmust építő hősi korszakban élnek, s hogy ennek a munkának kisebb-nagyobb mértékben részesei is. Ekkoriban érkezett a színházhoz a frissen végzett rendezőnő, Nyilasi Judit, aki a szerelmi házasság című Shaw-vígjáték rendezésére készült. Ő mondta Őze Lajosról: Lajosból rendkívüli szuggesztivitás áradt, de akkori életkorához nem illő komorságára is fölfigyeltem. Az embernek az volt az érzése: súlyos titkokat hordoz magában. Érdekelt, hogy a színész-rendezői együttműködés során mi minden derülne ki róla: rá osztottam ezért a fiatal Trench doktor szerepét. Nem volt túlságosan kézenfekvő, hogy ő játssza a férfi főszerepet, mert az a fajta könnyedség, ami ehhez a figurához szükséges, tulajdonképpen hiányzott belőle. Emberismeretem mégis arra ösztönzött, hogy tegyünk próbát. A közös munkából sikeres előadás született, Őze Lajos pedig következő évben feleségül vette a hozzá gondolkodásmódban közel álló rendezőnőt. További sikeres miskolci színre lépések után végül 1959-ben engedett Major Tamás nem szűnő noszogatásának és átszerződött a budapesti Nemzeti színházhoz.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!