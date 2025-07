Szeptemberben debütálnak a végzős magyar second unit rendezők vizsgafilmjei

Változatos műfajokban, a vizuális történetmesélés széles tárházát bemutató és a látványos filmtechnikai megoldásokat kidomborító rövidfilmes alkotásokkal mutatkoznak be a second unit szak végzősei. Ennek a képzésnek a keretében elsőként Csillag Manó, Dóczé Péter, Gajdics Dávid és Mezei Áron, Géczy Dávid, Fekete Gergő, Nagyistók Edit, Tasi Tibor, valamint Varga Sebastien veszi át a diplomáját a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben. A second unit rendező kiemelt fontosságúvá vált a filmgyártásban és napjainkban már önálló szakmának tekinthető: képes az akciórendezéshez szükséges összes technikai felszerelés és VFX programok integrálására, összehangolására, valamint nyomon tudja követni az ezekkel kapcsolatos fejlesztéseket is.

A second unit rendező felel az akciójelenetekért is (Most vagy soha!)

Tapasztalt szakemberek kezében a hazai second unit képzés

„A képzésnek köszönhetően olyan szakemberekkel gazdagodik a hazai filmszakma, akik képesek lesznek tévéfilmek és kis-és nagyjátékfilmek akciójeleneteinek megrendezésére, illetve second unit rendezőként segítik a film rendezőjét az egységes és teljes filmélmény megteremtésében.” - mondta Gulyás Buda, a second unit rendező szak vezető tanára, aki korábban olyan nagy sikerű filmekben látott el second unit rendezői, illetve operatőri feladatokat, mint a Kincsem, a Szabadság, szerelem, vagy a Válaszcsapás című sorozat. A szakember hozzátette, hogy a képzés során kiemelt hangsúlyt fektettek a mozgóképes készségek magas szintű elsajátítására, valamint azok professzionális alkalmazására a forgatókönyv fejlesztésétől kezdve a végső kópia elkészítéséig. Ennek köszönhetően a végzősök a hollywoodi szuperprodukciók kiszolgálásában éppúgy helyt tudnak majd állni, mint a nagyszabású hazai filmek elkészítésében.

A szak hallgatói széleskörű elméleti és gyakorlati képzésben részesültek egyetemi mesterképzés keretében, aminek köszönhetően szert tettek operatőri és VFX alapismeretekre, megismerték a forgatókönyv vizuális megtervezésének menetét, a logisztikai kihívások kezelését, valamint az akciórendezés folyamatát, a technikák készségszintű alkalmazását gyalogos, lovas, motoros, vagy éppen autós jelenetek felvételekor.

Gulyás Buda elmondta, hogy a végzőseik ugyanolyan szaktudással kell, hogy rendelkezzenek, mint a rendező szakon diplomázók. Hiszen abban a stílusban kell a maguk részét elkészíteniük, ahogy azt a főstáb rendezőjének elképzelései megkövetelik. A képzés tananyagának összeállításakor törekedtek is arra, hogy ezt a stílusolvasást, stílusérzékenységet megtanítsák a diákjainak, amihez a részükről átgondolt, tudatos szakmai alázatra is szükség volt, illetve lesz is majd mindig a szakmájukban.