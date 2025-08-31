Hírlevél

Tudja, melyik a világ 10 legjobban fogyó zenei albuma?

A zeneipar történetének legnagyobb példányszámban eladott albumai nemcsak a slágerlisták élén foglaltak helyet, hanem kulturális mérföldkövekké is váltak. Íme a világ 10 legjobban fogyó zenei albuma.
Ezek nem feltétlenül minden idők legjobban sikerült albumai, de tény, hogy már pusztán eladási számaik kifejezik popkulturális fontosságukat. Az alábbiakban bemutatjuk a világ 10 legjobban fogyó zenei albumát, amelyek persze nemcsak eladásaikkal, hanem kulturális hatásukkal is meghatározták a zenei világot, és örök emlékeket hagytak a rajongókban.

Íme a világ 10 legjobban fogyó zenei albuma:

1. Michael Jackson – Thriller (1982)

A pop királyának mesterműve több mint 70 millió példányban kelt el világszerte (a pontos eladási számok eltérőek, de a legtöbb forrás 66–70 millió közötti eladást említ), ezzel a valaha legnagyobb példányszámban eladott zenei album. A címadó dal és a „Billie Jean” videoklipjei ráadásul forradalmasították a zenei videók műfaját is.

2. AC/DC – Back in Black (1980)

Bon Scott halála után Brian Johnson csatlakozásával készült album 50 milliós eladással a hard rock egyik alappillére. A címadó dal és a „You Shook Me All Night Long” örökzöldek lettek. 

3. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973)

A pszichedelikus rock mesterműve több mint 45 millió példányban kelt el, és több mint 900 hétig szerepelt a Billboard 200-as listáján. A „Money” és a „Time” a legnagyobb slágerek közé tartoznak. 

4. Whitney Houston / Various Artists – The Bodyguard Soundtrack (1992)

Az 1992-es Több mint testőr című film zenei albuma, a női főszerepet is alakító Whitney Houston dalaival 45 millió fölötti eladással a legnagyobb példányszámban eladott filmzenealbum, és Whitney Houston „I Will Always Love You” című dala az egyik legnagyobb példányszámban eladott kislemez lett. 

5. Meat Loaf – Bat Out of Hell (1977)

Jim Steinman és Meat Loaf grandiózus rockoperája több mint 43 millió példányban kelt el, amelyről a „Paradise by the Dashboard Light” és a címadó dal is örökzöldekké váltak.

6. Eagles – Their Greatest Hits (1971–1975) (1976)

A legnagyobb példányszámban eladott válogatásalbum az Egyesült Államokban, 38× platina minősítéssel és 42 milliós eladott példányszámmal A „Hotel California” és a „Take It Easy” a zenekar legismertebb dalai közé tartoznak.

7. Bee Gees / Various Artists – Saturday Night Fever Soundtrack (1977)

A diszkó korszak meghatározó filmzenéje (a Szombat esti láz c. filmhez írt dalokból) több mint 40 millió példányban kelt el, és a „Stayin’ Alive” az egyik legismertebb diszkó sláger lett. 

8. Fleetwood Mac – Rumours (1977)

A rock klasszikus több mint 40 millió példányban kelt el, és a „Go Your Own Way” és a „Dreams” a zenekar legismertebb dalai közé tartoznak. 

9. Backstreet Boys – Millennium (1999)

A kilencvenes években rendkívül népszerű fiúbanda harmadik albuma több mint 40 millió példányban kelt el, és a „I Want It That Way” az egyik legismertebb pop sláger lett.

10. Various Artists – Dirty Dancing Soundtrack (1987)

A filmzene több mint 42 millió példányban kelt el, és a „(I've Had) The Time of My Life” című dal Oscar-díjat nyert.

 

 

