Tudja, melyik a világ 10 legjobban fogyó zenei albuma?

Ezek nem feltétlenül minden idők legjobban sikerült albumai, de tény, hogy már pusztán eladási számaik kifejezik popkulturális fontosságukat. Az alábbiakban bemutatjuk a világ 10 legjobban fogyó zenei albumát, amelyek persze nemcsak eladásaikkal, hanem kulturális hatásukkal is meghatározták a zenei világot, és örök emlékeket hagytak a rajongókban.
A pop királyának mesterműve több mint 70 millió példányban kelt el világszerte (a pontos eladási számok eltérőek, de a legtöbb forrás 66–70 millió közötti eladást említ), ezzel a valaha legnagyobb példányszámban eladott zenei album. A címadó dal és a „Billie Jean” videoklipjei ráadásul forradalmasították a zenei videók műfaját is.
Bon Scott halála után Brian Johnson csatlakozásával készült album 50 milliós eladással a hard rock egyik alappillére. A címadó dal és a „You Shook Me All Night Long” örökzöldek lettek.
A pszichedelikus rock mesterműve több mint 45 millió példányban kelt el, és több mint 900 hétig szerepelt a Billboard 200-as listáján. A „Money” és a „Time” a legnagyobb slágerek közé tartoznak.
Az 1992-es Több mint testőr című film zenei albuma, a női főszerepet is alakító Whitney Houston dalaival 45 millió fölötti eladással a legnagyobb példányszámban eladott filmzenealbum, és Whitney Houston „I Will Always Love You” című dala az egyik legnagyobb példányszámban eladott kislemez lett.
Jim Steinman és Meat Loaf grandiózus rockoperája több mint 43 millió példányban kelt el, amelyről a „Paradise by the Dashboard Light” és a címadó dal is örökzöldekké váltak.
A legnagyobb példányszámban eladott válogatásalbum az Egyesült Államokban, 38× platina minősítéssel és 42 milliós eladott példányszámmal A „Hotel California” és a „Take It Easy” a zenekar legismertebb dalai közé tartoznak.
A diszkó korszak meghatározó filmzenéje (a Szombat esti láz c. filmhez írt dalokból) több mint 40 millió példányban kelt el, és a „Stayin’ Alive” az egyik legismertebb diszkó sláger lett.
A rock klasszikus több mint 40 millió példányban kelt el, és a „Go Your Own Way” és a „Dreams” a zenekar legismertebb dalai közé tartoznak.
A kilencvenes években rendkívül népszerű fiúbanda harmadik albuma több mint 40 millió példányban kelt el, és a „I Want It That Way” az egyik legismertebb pop sláger lett.
A filmzene több mint 42 millió példányban kelt el, és a „(I've Had) The Time of My Life” című dal Oscar-díjat nyert.