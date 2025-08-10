Hihetetlen: Antonio Banderas 65 éves lett

Amikor először tűnt fel Pedro Almodóvar filmjeiben a nyolcvanas évek elején, a világ még mit sem sejtett abból, hogy a spanyol filmművészet szívtiprója, Antonio Banderas egyszer Hollywood egyik legismertebb és legsokoldalúbb sztárjává válik. José Antonio Domínguez Bandera 1960. augusztus 10-én született Málagában, egy rendőr apa és egy tanítónő anya gyermekeként. Fiatalon futballkarrierről álmodott, de egy bokasérülés más irányba terelte: a színpad felé. A madridi Nemzeti Színművészeti Iskola padjaiból egyenes út vezetett Pedro Almodóvar filmjeibe, amelyek nemcsak Spanyolországban, hanem nemzetközi szinten is berobbantották a nevét. Az 1982-es A szenvedélyek labirintusa, az 1986-os A Matador és az 1987-es A vágy törvénye már jelezték, hogy egy különleges karizmatikus erővel bíró színésszel van dolgunk.

A Matador: Assumpta Serna és Antonio Banderas (fotó: Iberoamericana Distribución)

A nemzetközi és így az amerikai közönség számára is egyre ismertebb lett a neve, és sokat segített karrierje felívelésében, hogy Madonna is a rajongója lett; bekerült az 1991-es Madonnával az ágyban (Truth or Dare) című turnéfilmbe úgy, hogy egy szót sem beszélt angolul. Aztán jött az 1992-es A mambo királyai, amelyben Banderas egy kubai zenészt alakított – és a még mindig csak spanyolul beszélő színész fonetikusan tanulta meg az angol szövegét, sőt, trombitaleckéket vett. Ezután pedig már nem volt megállás: Philadelphia (1993), Interjú a vámpírral (1994), a Bérgyilkosok (1994), majd az amerikai karrierjét talán leginkább meghatározó szerep, első igazi kultfilmes főszerepe a mexikói Robert Rodríguez rendezte Desperadóban (1995). Innentől fogva Banderas hollywoodi sztár lett: Evita (1996), Zorro álarca (1998), a 13. harcos (1999), A test (2001), Kémkölykök (2001), Femme Fatale (2002) és így tovább, egészen napjainkig.

Szenvedély és szelídség: Antonio Banderas, az ember

Miközben Banderas filmsztárrá vált, megmaradt érzékeny művésznek. Szoros kapcsolatot ápol Almodóvárral, és rendszeresen visszatért a spanyol mozihoz. Az Almodóvar által rendezett Fájdalom és dicsőség (2019), amelyben alteregóként a rendező figuráját formálta meg, a velencei filmfesztivál legjobb férfi alakításáért járó díját hozta meg neki, valamint első Oscar-jelölését is. Sőt, elnyerte vele az Európai Filmdíjat (harmadszor), és persze a spanyol Oscarnak is nevezett Goya-díjat.