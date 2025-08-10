Hihetetlen: Antonio Banderas 65 éves lett

Amikor először tűnt fel Pedro Almodóvar filmjeiben a nyolcvanas évek elején, a világ még mit sem sejtett abból, hogy a spanyol filmművészet szívtiprója, Antonio Banderas egyszer Hollywood egyik legismertebb és legsokoldalúbb sztárjává válik. José Antonio Domínguez Bandera 1960. augusztus 10-én született Málagában, egy rendőr apa és egy tanítónő anya gyermekeként. Fiatalon futballkarrierről álmodott, de egy bokasérülés más irányba terelte: a színpad felé. A madridi Nemzeti Színművészeti Iskola padjaiból egyenes út vezetett Pedro Almodóvar filmjeibe, amelyek nemcsak Spanyolországban, hanem nemzetközi szinten is berobbantották a nevét. Az 1982-es A szenvedélyek labirintusa, az 1986-os A Matador és az 1987-es A vágy törvénye már jelezték, hogy egy különleges karizmatikus erővel bíró színésszel van dolgunk.
A nemzetközi és így az amerikai közönség számára is egyre ismertebb lett a neve, és sokat segített karrierje felívelésében, hogy Madonna is a rajongója lett; bekerült az 1991-es Madonnával az ágyban (Truth or Dare) című turnéfilmbe úgy, hogy egy szót sem beszélt angolul. Aztán jött az 1992-es A mambo királyai, amelyben Banderas egy kubai zenészt alakított – és a még mindig csak spanyolul beszélő színész fonetikusan tanulta meg az angol szövegét, sőt, trombitaleckéket vett. Ezután pedig már nem volt megállás: Philadelphia (1993), Interjú a vámpírral (1994), a Bérgyilkosok (1994), majd az amerikai karrierjét talán leginkább meghatározó szerep, első igazi kultfilmes főszerepe a mexikói Robert Rodríguez rendezte Desperadóban (1995). Innentől fogva Banderas hollywoodi sztár lett: Evita (1996), Zorro álarca (1998), a 13. harcos (1999), A test (2001), Kémkölykök (2001), Femme Fatale (2002) és így tovább, egészen napjainkig.
Miközben Banderas filmsztárrá vált, megmaradt érzékeny művésznek. Szoros kapcsolatot ápol Almodóvárral, és rendszeresen visszatért a spanyol mozihoz. Az Almodóvar által rendezett Fájdalom és dicsőség (2019), amelyben alteregóként a rendező figuráját formálta meg, a velencei filmfesztivál legjobb férfi alakításáért járó díját hozta meg neki, valamint első Oscar-jelölését is. Sőt, elnyerte vele az Európai Filmdíjat (harmadszor), és persze a spanyol Oscarnak is nevezett Goya-díjat.
Rendezőként és producerként is sikeres, mert bár csak két filmet dirigált, első ilyen munkája, az 1999-es Tűzforró Alabama rendezőjeként Európai Filmdíjat nyert, de producerként elsősorban a spanyol filmművészetet igyekszik támogatni.
Banderas életútjában nem kevés sorsfordító momentum is akadt. 2017-ben szívinfarktust kapott, ami után újra gondolta az életét. Azóta még tudatosabban fordult vissza a gyökereihez: Málagában színházat nyitott (Teatro del Soho), rendez, producerkedik, fiatal tehetségeket karol fel, és saját musicalszínpadi adaptációin dolgozik.
Antonio Banderas neve mára nemcsak filmplakátokon szerepel, hanem parfümös üvegeken is. A nevével fémjelzett illatsorozat hosszú évek óta sikeres, és a latin sárm kiterjesztett védjegyévé vált. Emellett fest, zongorázik, sőt saját ruhamárkát is alapított. Ezek a tevékenységek nem a pénzről szólnak – Banderas mindig is a kreativitásban találta meg önmaga értelmét.
Magánélete sosem volt botrányoktól hangos, de a reflektorfényt sem kerülte. Melanie Griffith-tel való házassága (1996–2015) két világot – Hollywoodot és Európát – kapcsolt össze. A válás után sem lett keserű: viszonyát volt feleségével barátságosnak és tiszteletteljesnek tartja, és közös lányuk, Stella Del Carmen is szoros kapcsolatban maradt vele.
Banderas az évek során a világ egyik legismertebb latin színészévé vált, de sosem lett önmaga karikatúrája. Mindig hű maradt az értékrendjéhez, a munkához való alázatához és az eleganciájához – akár kosztümös filmben, akár színházi deszkákon, akár animált macska hangjaként (Shrek-filmek, Csizmás, a kandúr) láttuk viszont.
65 évesen Antonio Banderas élete és pályája persze nagyon messze van a lezárástól. Tervei között új filmek, rendezések és művészeti projektek szerepelnek. Nem akar „visszavonulni” – sőt, saját bevallása szerint is most éli második vagy harmadik kreatív virágzását. Szívbetegsége után azt mondta: „Az élet nem tart örökké, de amit kaptam, azt szeretném méltón élni. És ez minden, amit kívánok másoknak is.”