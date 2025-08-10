Hírlevél

Antonio Banderas

Hihetetlen: Antonio Banderas 65 éves lett

25 perce
Olvasási idő: 8 perc
A spanyol szívtipró, aki Hollywoodban lett világsztár, ma betöltötte a 65-öt. Antonio Banderas nem csupán színész, hanem rendező, producer, színházalapító, parfümnév és kulturális híd Európa és Amerika között. Egy életút, amely filmszerepekben gazdag, de igazi értékét az eleganciában, művészi szenvedélyben és méltósággal viselt sebezhetőségben találta meg.
Antonio BanderasPedro AlmodóvarfilmművészetszínészTűzforró Alabamakarrier

Amikor először tűnt fel Pedro Almodóvar filmjeiben a nyolcvanas évek elején, a világ még mit sem sejtett abból, hogy a spanyol filmművészet szívtiprója, Antonio Banderas egyszer Hollywood egyik legismertebb és legsokoldalúbb sztárjává válik. José Antonio Domínguez Bandera 1960. augusztus 10-én született Málagában, egy rendőr apa és egy tanítónő anya gyermekeként. Fiatalon futballkarrierről álmodott, de egy bokasérülés más irányba terelte: a színpad felé. A madridi Nemzeti Színművészeti Iskola padjaiból egyenes út vezetett Pedro Almodóvar filmjeibe, amelyek nemcsak Spanyolországban, hanem nemzetközi szinten is berobbantották a nevét. Az 1982-es A szenvedélyek labirintusa, az 1986-os A Matador és az 1987-es A vágy törvénye már jelezték, hogy egy különleges karizmatikus erővel bíró színésszel van dolgunk.

Antonio Banderas
A Matador: Assumpta Serna és Antonio Banderas (fotó: Iberoamericana Distribución)

A nemzetközi és így az amerikai közönség számára is egyre ismertebb lett a neve, és sokat segített karrierje felívelésében, hogy Madonna is a rajongója lett; bekerült az 1991-es Madonnával az ágyban (Truth or Dare) című turnéfilmbe úgy, hogy egy szót sem beszélt angolul. Aztán jött az 1992-es  A mambo királyai, amelyben Banderas egy kubai zenészt alakított –  és a még mindig csak spanyolul beszélő színész fonetikusan tanulta meg az angol szövegét, sőt, trombitaleckéket vett. Ezután pedig már nem volt megállás: Philadelphia (1993), Interjú a vámpírral (1994), a Bérgyilkosok (1994), majd az amerikai karrierjét talán leginkább meghatározó szerep, első igazi kultfilmes főszerepe a mexikói Robert Rodríguez rendezte Desperadóban (1995). Innentől fogva Banderas hollywoodi sztár lett: Evita (1996), Zorro álarca (1998), a 13. harcos (1999), A test (2001), Kémkölykök (2001), Femme Fatale (2002) és így tovább, egészen napjainkig.

Szenvedély és szelídség: Antonio Banderas, az ember

Miközben Banderas filmsztárrá vált, megmaradt érzékeny művésznek. Szoros kapcsolatot ápol Almodóvárral, és rendszeresen visszatért a spanyol mozihoz. Az Almodóvar által rendezett Fájdalom és dicsőség (2019), amelyben alteregóként a rendező figuráját formálta meg, a velencei filmfesztivál legjobb férfi alakításáért járó díját hozta meg neki, valamint első Oscar-jelölését is. Sőt, elnyerte vele az Európai Filmdíjat (harmadszor), és persze a spanyol Oscarnak is nevezett Goya-díjat.

Rendezőként és producerként is sikeres, mert bár csak két filmet dirigált, első ilyen munkája, az 1999-es Tűzforró Alabama rendezőjeként Európai Filmdíjat nyert, de producerként elsősorban a spanyol filmművészetet igyekszik támogatni. 

Banderas életútjában nem kevés sorsfordító momentum is akadt. 2017-ben szívinfarktust kapott, ami után újra gondolta az életét. Azóta még tudatosabban fordult vissza a gyökereihez: Málagában színházat nyitott (Teatro del Soho), rendez, producerkedik, fiatal tehetségeket karol fel, és saját musicalszínpadi adaptációin dolgozik.

Nem csak filmsztár, hanem márka is

Antonio Banderas neve mára nemcsak filmplakátokon szerepel, hanem parfümös üvegeken is. A nevével fémjelzett illatsorozat hosszú évek óta sikeres, és a latin sárm kiterjesztett védjegyévé vált. Emellett fest, zongorázik, sőt saját ruhamárkát is alapított. Ezek a tevékenységek nem a pénzről szólnak – Banderas mindig is a kreativitásban találta meg önmaga értelmét.

Magánélete sosem volt botrányoktól hangos, de a reflektorfényt sem kerülte. Melanie Griffith-tel való házassága (1996–2015) két világot – Hollywoodot és Európát – kapcsolt össze. A válás után sem lett keserű: viszonyát volt feleségével barátságosnak és tiszteletteljesnek tartja, és közös lányuk, Stella Del Carmen is szoros kapcsolatban maradt vele.

Banderas az évek során a világ egyik legismertebb latin színészévé vált, de sosem lett önmaga karikatúrája. Mindig hű maradt az értékrendjéhez, a munkához való alázatához és az eleganciájához – akár kosztümös filmben, akár színházi deszkákon, akár animált macska hangjaként (Shrek-filmek, Csizmás, a kandúr) láttuk viszont.

65 évesen Antonio Banderas élete és pályája persze nagyon messze van a lezárástól. Tervei között új filmek, rendezések és művészeti projektek szerepelnek. Nem akar „visszavonulni” – sőt, saját bevallása szerint is most éli második vagy harmadik kreatív virágzását. Szívbetegsége után azt mondta: „Az élet nem tart örökké, de amit kaptam, azt szeretném méltón élni. És ez minden, amit kívánok másoknak is.”

 

 

 

