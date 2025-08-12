Taylor Swift ismert arról, hogy a bejelentései előtt utalásokat és nyomokat ad rajongóinak, és ez ezúttal sem volt másképp. Kedden este a weboldalán megjelent egy visszaszámláló, amely augusztus 12-én keleti idő szerint éjfélkor ért véget, és ragyogó narancssárgára váltott. Az Instagramon a Taylor Nation – Swift hivatalos marketingcsapatának egyik ága – 12 képet osztott meg az Eras Tourról, és a következő feliratot írta hozzá: „Arra gondolok, amikor azt mondta: „Találkozunk a következő korszakban…” Az is ismert volt, hogy Swift szerdán megjelenik szerelme, Travis Kelce New Heights című podcastjában.
Éjjel 12:12-kor az énekesnő hivatalos weboldala rövid időre összeomlott, majd újra megjelent, de csak kevés információt tartalmazott a The Life of a Showgirl albumról.
Az új lemez megjelenési dátuma még nem ismert; Swift weboldala szerint október 13. előtt kerülhet forgalomba.
A 35 éves énekesnő a világ egyik legsikeresebb zenésze, becslések szerint világszerte 200 millió lemezt adott el, és ő tartja a rekordot a legtöbb első helyezett albummal rendelkező női előadóként az Egyesült Államokban. A The Eras turnéja lett az első milliárd dolláros turné a történelemben, egy nap alatt 2,4 millió jegyet adott el, és 21 hónap alatt több mint 2 milliárd dollárt hozott. A Forbes becslése szerint Swift egy este 10-13 millió dollárt keresett.
Legutóbbi albuma, a 2024-es The Tortured Poets Department streamingrekordot döntött a Spotify-on – 300 millió egy nap alatt és 1 milliárd öt nap alatt –, és ő lett az első művész a történelemben, aki a Billboard Hot 100 lista első 14 helyét megszerezte.