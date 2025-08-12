Taylor Swift ismert arról, hogy a bejelentései előtt utalásokat és nyomokat ad rajongóinak, és ez ezúttal sem volt másképp. Kedden este a weboldalán megjelent egy visszaszámláló, amely augusztus 12-én keleti idő szerint éjfélkor ért véget, és ragyogó narancssárgára váltott. Az Instagramon a Taylor Nation – Swift hivatalos marketingcsapatának egyik ága – 12 képet osztott meg az Eras Tourról, és a következő feliratot írta hozzá: „Arra gondolok, amikor azt mondta: „Találkozunk a következő korszakban…” Az is ismert volt, hogy Swift szerdán megjelenik szerelme, Travis Kelce New Heights című podcastjában.

Taylor Swift nagy bejelentést tett. Fotó: Getty Images

A nagy bejelentés

Éjjel 12:12-kor az énekesnő hivatalos weboldala rövid időre összeomlott, majd újra megjelent, de csak kevés információt tartalmazott a The Life of a Showgirl albumról.

Az új lemez megjelenési dátuma még nem ismert; Swift weboldala szerint október 13. előtt kerülhet forgalomba.