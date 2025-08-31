A blues nagyasszonyának hívták, leszbikus orgia miatt vették őrizetbe

A blues nagyasszonya, sőt, a blues anyja – így vonult be a 20. századi zenetörténetbe Ma' Rainey, aki költőket, színpadi szerzőket és persze a filmeseket is megihlette, legutóbb, 2020-ban az őt alakító Viola Davis Oscar-jelölést is kapott a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című filmben nyújtott címszerep-alakításáért. Ebben az életrajzi filmben is szó esik az amerikai zenét jelentősen átformáló Rainey legnagyobb botrányáról, amelyről maga az énekesnő is dalt írt. A botrány épp száz évvel ezelőtt, 1925-ben történt, amikor őrizetbe vették az énekesnőt egy otthonában tartott parti miatt. Az eseményen ugyanis félig öltözött vendégek, köztük nők is jelen voltak, akik a kórusában énekeltek. Az incidens nagy visszhangot keltett, és a sajtó botrányként tálalta az esetet.
Az esemény inspirálta Rainey egyik legismertebb dalát, a 1928-as Prove It on Me Blues-t. Bár dalainak többsége férfiakkal folytatott szerelmi viszonyokra utal, egyes szövegei leszbikus vagy biszexuális utalásokat is tartalmaznak. A Prove It on Me Blues soraiban például így énekel:
"They said I do it, ain't nobody caught me.
Sure got to prove it on me.
Went out last night with a crowd of my friends.
They must've been women, 'cause I don't like no men.
It's true I wear a collar and tie.
Makes the wind blow all the while."
Azaz, szabadfordításban:
„Azt mondják, csinálom, de senki sem kapott rajta.
Be is kellene bizonyítani.
Tegnap este elmentem a barátaimmal mulatni.
Nők lehettek ott, mert a férfiakat nem szeretem.
Igaz, hogy nyakkendőt és gallért hordok.
És ettől mindig megmozdul körülöttem a levegő.”
Az 1925-ös botrányra reflektáló dalszöveg kétségkívül kimondja: Rainey vonzódott a saját neméhez. Sőt, sokak szerint bátran felrúgta a nemi szerepek hagyományos korlátait. Angela Y. Davis feminista genderaktivista szerint a Prove It on Me Blues egyenesen az 1970-es évek leszbikus mozgalmának előfutára volt, amely akkoriban épp a leszbikus identitást erősítő dalok előadásán keresztül kezdett kikristályosodni.
Ráadásul Rainey egyes koncertplakátjainak fotóin háromrészes öltönyt viselt, nők társaságában, miközben a háttérben egy rendőr figyelte a jelenetet. Persze valódi, igazi hatása a zenetörténetre volt: olyan előadókat inspirált előadásmódjával és hangjával, mint Louis Armstrong, Janis Joplin vagy Bonnie Raitt, miközben széleskörben tette népszerűvé nem csupán az amerikai zenét meghatározó, de a pop-rock gyökerének tekintett blues műfaját.