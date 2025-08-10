Negyven éve egy férfi minden lyukat megfúrt a Füredi úti lakótelepen

Az 1985-ben Budapesten, a Zuglóban található Füredi utcai lakótelepen, a kőbányai Gyakorló utcában, Újpalotán és Újpesten forgatott, de csak 1986 áprilisában bemutatott és a lakótelepek világát "univerzálisan" megjelenítő Falfúró izgalmas szatíra, egyben kordokumentum a szocializmus végéről, a paneldzsungelek szemszögéből. Szomjas György a Kádár-korszak végén forgatott filmje valóságos látnoki szocioportré: az 1980-as évek közepének szocialista hanyatlását ábrázolva tulajdonképpen a jelenről is mesél, a lakótelepek életéről, a családi és társadalmi értelemben való együttélés bonyodalmairól, illetve arról a jellegzetesen magyar virtusról, amelynek lényege az ügyeskedés és a kiskapuk keresése.

Falfúró: több egyszerű szocioportrénál

A történet főhőse, Géza (Bán János) csendesen él feleségével (Szirtes Ági) és két gyerekükkel egy panellakásban. Egy reggel meglát egy rendkívül csinos nőt (Szatler Renáta) a szomszéd lakásban, és rájön, hogy az élete túl csendes, ezért még aznap ráborítja az asztalt a főnökére, majd addig ötletel a barátjával, Gyulával (Ujlaki Dénes) a kocsmában, míg rá nem jön: maszekolni fog, fúrógépes vállalkozó lesz, aki házról házra jár a lakótelepen, és lyukakat fúr az emberek falába: képeknek, polcoknak, karnisoknak. E furcsán egyszerű és egyhangú tevékenység mögött persze Szomjas filmjében egy mélyen elidegenedett világ sejlik fel, ahol a szocialista rendszer már recseg-ropog, de a változás még csak a levegőben vibrál – másrészt viszont a falfúrás a szex metaforájává is válik, Géza ugyanis egy idő után közelebbi kapcsolatba kerül a csinos szomszédnővel is... Sőt. A lakótelepen terjed a pletyka, miszerint a környéken a gyesen lévő anyukák titkos bordélyt működtetnek.

"Volt egy fényképalbum. Abban voltak lefényképezve a lányok meztelenül, persze csak nyaktól lefelé, hogy a fejük nem látszott. És ha valaki bement a presszóba, mondott egy számot, hogy hány cukorral kéri a kávét, és ezzel jelezte, hogy hány száz forintot szán a dologra. És akkor azokat a fényképeket megnézhette, vagyis abból a kategóriából választhatott" – hallhatjuk a filmben a történetet, amihez eleve egy, az 1980-as években népszerű (azóta pedig lakótelepi városi legendává vált), de soha nem bizonyított szóbeszéd szolgáltatta Szomjasénak az alapot.