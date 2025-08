Szerelem és halál az atomfelhőben: ilyennek látták a filmesek a hirosimai bombázást

Hirosima nyolcvan évvel ezelőtti bombázása (1945. augusztus 6.) rendkívüli mértékben ihlette meg a művészeket, hiszen az atomtámadás apropóján nem csupán a pusztításról, az áldozatokról, de életről és halálról is általános érvénnyel lehet a művészet eszközével beszélni. A filmművészet pedig élen jár a hirosimai nukleáris támadás megörökítésében, sőt, az 1945-ös eseményeken túl, a filmesek (különösen Hollywoodban) előszeretettel táplálták az ún. atomparanoiát és képzelték el a nukleáris apokalipszist. Most 8 filmet mutatunk be, amelyek cselekménye szigorúan az 1945 augusztusi eseményekből indulnak ki – de e filmek nem egyszerű háborús krónikák: minden egyes alkotás saját, egyedi hangon szólal meg, legyen szó tudományról, katonai parancsról, áldozatok civil élményéről, vagy a generációk közti kapcsolatok fájdalmáról és bocsánatáról.

Szerelmem, Hirosima (Emmanuelle Riva és Eiji Okada) fotó: Pathé

Hirosima: egy tragédia filmes értelmezései

Az alábbiakban kronologikus sorrendben mutatjuk be azt a nyolc fontos alkotást, amelyek mind más-más perspektívából világítanak rá az 1945-ös pusztításra és annak utóéletére.

1. The Beginning or the End (1947)

Norman Taurog rendezése első hollywoodi játékfilm, ami (csupán két évvel Hirosima és Nagaszaki után) az atombomba megszületését és bevetését mutatja be a Manhattan-terv tudományos és katonai hátterén keresztül. Didaktikus stílusa miatt inkább az amerikai közönség felé szólt, kevéssé reflektálva a japán veszteségre. Jelentősége ma már csak abban áll, hogy elsőként igyekezett feldolgozni az atombomba keletkezését, de dokudrámás stílusába nem kevés amerikai pátosz keveredett, nem mentes a technikai és történeti tévedésektől, miközben igyekszik elkenni az amerikaiak felelősségét.

2. Above and Beyond (1952)

A hirosimai bombát, a Little Boy-t szállító B-29-es bombázó, az Enola Gay pilótájának, azaz Paul Tibbets két Oscar-díjra jelölt története. A film az etikai következményekre és a személyes kapcsolatokra (elsősorban Tibbets és felesége viszonyára) fókuszál, érzelmileg túljátszott, az áldozatokkal szembeni együttérzésben visszafogott, bár technikai hitelesség szempontjából nagyon is jelentős alkotásként.