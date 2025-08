Volt idő, amikor Kovács Katit ünnepelte az egész világ

Tény, hogy Kovács Kati nemcsak Magyarországon, de külföldön is jelentős sikereket ért el. Nem csupán bejárta az egész világot, de az 1960-as évek végétől számos nemzetközi versenyen kápráztatta el a közönséget különleges hangjával, első külföldi lemeze pedig már 1969-ben megjelent The Park City címmel. Egyike azon kevés magyar könnyűzenei előadóknak, akik valódi nemzetközi hírnévre tettek szert: Kovács Kati a világ 5 kontinensén (Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában, valamint Európa szinte minden országában) adott koncertet, és a magyar mellett még 5 nyelven (angolul, németül, japánul, oroszul és lengyelül), összesen 11 országban, 80 kiadásban jelentek meg hangfelvételei. Sőt, dalait lefordították még cseh, francia, finn, olasz és spanyol nyelvre is.

Kovács Kati az 1968-as, Mészáros Márta által rendezett Eltávozott nap c. filmben (fotó: NFI)

Ötven évvel ezelőtt Kovács Kati volt a brit zenei sajtó feltörekvő sztárja

Az 1970-es évek eleje pedig igazi sikerszéria volt a magyar énekesnő számára: 1972-ben Drezdában megnyerte a Nemzetközi Dalfesztivált, 1974-ben Írországban győzött az európai Castlebar Song Contesten, 1974-ben és 1976-ban is teljes albuma jelent meg Németországban és így tovább. Ráadásul 1974-ben a „legnépszerűbb külföldi énekesnő”, majd 1975-ben a Music Week Star of the Year Award (az év sztárja) díjat vehette át Angliában.

Utóbbit a befolyásos brit zenei szaklap, a Music Week ítélte az énekesnőnek a magyar könnyűzene nyugati népszerűsítéséért.

S hogy mennyire sikeresen népszerűsítette Kovács Kati a magyar könnyűzenét, azt nem csupán a rengeteg turné bizonyítja, hanem az is, hogy Christina Aguilera 2010-es botránydala, a Woohoo Kovács Kati 1972-es Add már, uram, az esőt! című slágerének felhasználásával készült.