Óriási meglepetések várhatók a Mandoki Soulmates augusztus 21-i koncertjén

Rohamosan közeledik Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates nagyszabású megakoncertjének, az augusztus 21.-én a budapesti Szentháromság téren megrendezésre kerülő „történelmi léptékű” több mint négyórás esemény időpontja. Az Origo egy héttel a koncert előtt a próbateremben érte el Leslie Mandokit, aki elmondta egy ekkora eseményre rengeteg próbával készülnek: „Reggel 10-től kezdődik a próba, 13 órakor ebédszünet, aztán délután 14 órától este 19 óráig folyamatosan zenélünk. Én általában úgy szoktam, hogy előre megírom a kottákat, aztán először az ütősökkel és billentyűs hangszerekkel afféle olvasópróbák következnek, majd szép lassan egészül ki a zenekar, egyre többen próbálunk, ahogy közeledik a koncert napja. Ma épp a Grammy-díjas zongorista, Tony Carey van velem Hammondon. Ez a rengeteg próba egyébként természetes, a zenei alázat, a közönségnek való megfelelési igény ebben a szakmában kötelező. Most viszont életemben először lámpalázas vagyok, mert a koncerten három nyelven fogok konferálni, hiszen amerikai és német tévéstábok közvetítik az eseményt, én pedig jó patrióta módjára szeretném a legtöbbet megmutatni Budapestről is.”
Ahogy azt Leslie Mandoki már korábban az Origónak is elmondta, a koncert időpontja szimbolikus jelentéssel bír, mivel a világhíres zenekar vezetője épp 50 évvel ezelőtt, 1975. augusztus 21.-én kényszerült elhagyni Magyarországot, de a próbák helyszíne is komoly jelentéssel bír számára: „ott próbálunk, ahonnan a szabadság iránti vágyamból elindultam, zenei és fizikai értelemben is, hiszen a Bem rakparton lépett fel a mentorom és felkarolóm Szakcsi-Lakatos Béla, aki tinédzser koromban itt hívott fel a világot jelentő deszkákra. De olyan unikális magyar progresszív rockzenekarok is, mint a Syrius és a Rákfogó, én pedig ennek a zenei irányzatnak a második hullámához tartoztam, csak hát a kommunista hatalom nem biztosította az igazi teret és szabadságot a kibontakozásra – egyébként nem csak próbálni szeretek itt, az a célom, hogy a Bem rakpartot vissza tudjuk adni a mai fiataloknak”.
Az augusztus 21-i koncert nem csupán az elmúlt 50 év – szabadságigénytől hajtott – zenei útjának összegzése. Ahogy azt Leslie Mandoki az Origónak elmondta, a Mandoki Soulmates a színpadon fogja átvenni az aranylemezt az angolszász sajtó által „Modern Times Masterpiece”-ként aposztrofált, legutóbbi album, a mai túldigitalizált stúdiógyakorlattal ellentétben a régi hangzásigényességet képviselő, teljesen analóg technikával felvett, minden részletében aprólékosan kidolgozott, mintegy 20 zenész közreműködésével és szövegvilágában is korszakalkotó A Memory of Our Future-ért.
Ez a legutóbbi album adja nemcsak zeneileg, de szellemileg is a mostani – egyébként a legismertebb Soulmates kompozíciókat is felvonultató – koncert gerincét. Az A Memory of Our Future kifejezetten a társadalomkritikus progresszív/jazz rock albumok közé tartozik, az egyes dalok szövegében a közösségi média és a konformizmus veszélyei vagy épp a társadalmi „felpuhulás” kerülnek középpontba.
„A lemez borítóján egy fekete hattyú látható. Épp most fejeztem be a koncerthez a grafika koncepcióját: a fekete hattyú a koncert végére fehérré változik – zenészként ugyanis nem csupán a szórakoztatás a küldetésünk, hanem az is, hogy rávilágítsunk, a világ krízisben van, egy művésznek ilyenkor muszáj irányt mutatnia, a közönséggel együtt megoldásokat keresnie a globális problémákra” – fogalmazott Leslie Mandoki a lemez és a koncert társadalmi indíttatásával kapcsolatban.
Hozzátéve: „a zenémmel én ott is hidakat szeretnék emelni, ahol a világ még a pilléreket is eltüntette. Ez a dolgunk, ez a vállalásunk és küldetésünk a közönség felé”.