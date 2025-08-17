Óriási meglepetések várhatók a Mandoki Soulmates augusztus 21-i koncertjén

Rohamosan közeledik Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates nagyszabású megakoncertjének, az augusztus 21.-én a budapesti Szentháromság téren megrendezésre kerülő „történelmi léptékű” több mint négyórás esemény időpontja. Az Origo egy héttel a koncert előtt a próbateremben érte el Leslie Mandokit, aki elmondta egy ekkora eseményre rengeteg próbával készülnek: „Reggel 10-től kezdődik a próba, 13 órakor ebédszünet, aztán délután 14 órától este 19 óráig folyamatosan zenélünk. Én általában úgy szoktam, hogy előre megírom a kottákat, aztán először az ütősökkel és billentyűs hangszerekkel afféle olvasópróbák következnek, majd szép lassan egészül ki a zenekar, egyre többen próbálunk, ahogy közeledik a koncert napja. Ma épp a Grammy-díjas zongorista, Tony Carey van velem Hammondon. Ez a rengeteg próba egyébként természetes, a zenei alázat, a közönségnek való megfelelési igény ebben a szakmában kötelező. Most viszont életemben először lámpalázas vagyok, mert a koncerten három nyelven fogok konferálni, hiszen amerikai és német tévéstábok közvetítik az eseményt, én pedig jó patrióta módjára szeretném a legtöbbet megmutatni Budapestről is.”

Leslie Mandoki a Bem Klub előtt 2025-ben (forrás: Mandoki Soulmates)

Leslie Mandoki kultikus helyszínt adna vissza a fiataloknak



Ahogy azt Leslie Mandoki már korábban az Origónak is elmondta, a koncert időpontja szimbolikus jelentéssel bír, mivel a világhíres zenekar vezetője épp 50 évvel ezelőtt, 1975. augusztus 21.-én kényszerült elhagyni Magyarországot, de a próbák helyszíne is komoly jelentéssel bír számára: „ott próbálunk, ahonnan a szabadság iránti vágyamból elindultam, zenei és fizikai értelemben is, hiszen a Bem rakparton lépett fel a mentorom és felkarolóm Szakcsi-Lakatos Béla, aki tinédzser koromban itt hívott fel a világot jelentő deszkákra. De olyan unikális magyar progresszív rockzenekarok is, mint a Syrius és a Rákfogó, én pedig ennek a zenei irányzatnak a második hullámához tartoztam, csak hát a kommunista hatalom nem biztosította az igazi teret és szabadságot a kibontakozásra – egyébként nem csak próbálni szeretek itt, az a célom, hogy a Bem rakpartot vissza tudjuk adni a mai fiataloknak”.