Lisztománia: meztelenül tombolva játszotta el a Who énekese a nagy magyar zeneszerzőt

A Lisztománia rendezőjének, az épp provokatív zenei portréfilmjeiről (Csajkovszkij, Mahler, Zenerajongók) is híres Ken Russell egyik legokosabb húzása az volt, hogy a filmben Liszt Ferenc karakterét Roger Daltrey játssza, aki a The Who frontembereként már eleve a rocksztár ismertségével és attitűdjével érkezik a vászonra (ráadásul 1975-ben egy másik Russell-film, a Tommy főszerepét is ő alakította). Ez a választás Russell részéről már önmagában is üzenetértékű volt: az író Heinrich Heine megállapítását és fogalomalkotását komolyan véve, miszerint Liszt volt az első igazi popsztár, nem pusztán illusztrálta Daltrey jelenlétével, hanem direkt kijelentéssé tette – ezzel a vásznon megvalósult a szó modern értelmében vett popsztár és a 19. századi romantikus virtuóz fúziója.

Lisztománia: Liszt Ferenc szerepében Roger Daltrey (fotó: Warner Bros.)

Liszt Ferenc – a romantikus virtuóz, akit valóságos nőcsábász rock­sztárként mutattak be egy provokatív filmben

A film tehát Russell ambícióját tükrözi, hogy Lisztet mint „popikon”-t mutassa be: a kamerák előtt Daltrey szinte már rockkoncert-hangulatot teremt. Ehhez persze az is kellett, hogy Liszt Ferenc (és filmbéli ellenlábasa, a szürreális képeken náci vámpírként is megjelenő Richard Wagner) zenéjének interpretálását Russell a a progresszív rockzenekar Yes billentyűsére és komponistájára, Rick Wakemanre bízza, aki az 1970-es évek felfogásában álmodta újra az olyan Liszt "slágereket", mint a Magyar rapszódiák vagy a Szerelmi álmok. Ráadásul Wakeman Thorként is felbukkan a filmben, sőt, a XVI. Gergely pápát a Beatles dobosa, Ringo Starr alakítja.

Nem meglepő tehát, hogy 19. századi közönség elájul, sikoltozik, küzd az eldobott szivarvégért, hajtincsért vagy zongoraszékért – így a 20. század embere számára is érthetővé válik az őrületig fajuló túlzott rajongás, amit Heine „lisztomániának” nevezett.

De ennél persze sokkal provokatívabb Russell filmje. Már a felütés szexuálisan túlfűtött, és komikus. Daltrey, azaz Liszt Ferenc hosszú szőke hajú csábítóként csókolgatja Marie d'Agoult grófnő fedetlen kebleit egy egyre vadabbul kattogó metronóm ritmusára, csakhogy a légyottnak hirtelen vége szakad, mert betoppan a felszarvazott gróf, aki azonnal kardpárbara hívja a férfiasságát egy pengével és egy maga köré tekert lepedővel védő zenészt, miközben az elcsábított feleség egy banánt majszolva elégedetten szemléli a kegyeiért folytatott férfias küzdelmet. A gróf végül - annak ellenére, hogy a kardja menet közben lekonyul, mintegy jelezve felesége hűtlenségének okát - megnyeri az összecsapást, és a szeretőket egy zongorába záratja, amit aztán szolgái egy száguldó vonat elé tolnak. Majd csattanás hallatszik, és vakuvillogás közepette Liszt Ferencet fotósok hada veszi körül, a sztárkomponista és zongorista épp párizsi koncertjére készül, a közönség pedig már őrjöng, hogy végre láthassa imádatának tárgyát.