Lisztománia: meztelenül tombolva játszotta el a Who énekese a nagy magyar zeneszerzőt

A Lisztománia rendezőjének, az épp provokatív zenei portréfilmjeiről (Csajkovszkij, Mahler, Zenerajongók) is híres Ken Russell egyik legokosabb húzása az volt, hogy a filmben Liszt Ferenc karakterét Roger Daltrey játssza, aki a The Who frontembereként már eleve a rocksztár ismertségével és attitűdjével érkezik a vászonra (ráadásul 1975-ben egy másik Russell-film, a Tommy főszerepét is ő alakította). Ez a választás Russell részéről már önmagában is üzenetértékű volt: az író Heinrich Heine megállapítását és fogalomalkotását komolyan véve, miszerint Liszt volt az első igazi popsztár, nem pusztán illusztrálta Daltrey jelenlétével, hanem direkt kijelentéssé tette – ezzel a vásznon megvalósult a szó modern értelmében vett popsztár és a 19. századi romantikus virtuóz fúziója.
A film tehát Russell ambícióját tükrözi, hogy Lisztet mint „popikon”-t mutassa be: a kamerák előtt Daltrey szinte már rockkoncert-hangulatot teremt. Ehhez persze az is kellett, hogy Liszt Ferenc (és filmbéli ellenlábasa, a szürreális képeken náci vámpírként is megjelenő Richard Wagner) zenéjének interpretálását Russell a a progresszív rockzenekar Yes billentyűsére és komponistájára, Rick Wakemanre bízza, aki az 1970-es évek felfogásában álmodta újra az olyan Liszt "slágereket", mint a Magyar rapszódiák vagy a Szerelmi álmok. Ráadásul Wakeman Thorként is felbukkan a filmben, sőt, a XVI. Gergely pápát a Beatles dobosa, Ringo Starr alakítja.
Nem meglepő tehát, hogy 19. századi közönség elájul, sikoltozik, küzd az eldobott szivarvégért, hajtincsért vagy zongoraszékért – így a 20. század embere számára is érthetővé válik az őrületig fajuló túlzott rajongás, amit Heine „lisztomániának” nevezett.
De ennél persze sokkal provokatívabb Russell filmje. Már a felütés szexuálisan túlfűtött, és komikus. Daltrey, azaz Liszt Ferenc hosszú szőke hajú csábítóként csókolgatja Marie d'Agoult grófnő fedetlen kebleit egy egyre vadabbul kattogó metronóm ritmusára, csakhogy a légyottnak hirtelen vége szakad, mert betoppan a felszarvazott gróf, aki azonnal kardpárbara hívja a férfiasságát egy pengével és egy maga köré tekert lepedővel védő zenészt, miközben az elcsábított feleség egy banánt majszolva elégedetten szemléli a kegyeiért folytatott férfias küzdelmet. A gróf végül - annak ellenére, hogy a kardja menet közben lekonyul, mintegy jelezve felesége hűtlenségének okát - megnyeri az összecsapást, és a szeretőket egy zongorába záratja, amit aztán szolgái egy száguldó vonat elé tolnak. Majd csattanás hallatszik, és vakuvillogás közepette Liszt Ferencet fotósok hada veszi körül, a sztárkomponista és zongorista épp párizsi koncertjére készül, a közönség pedig már őrjöng, hogy végre láthassa imádatának tárgyát.
Liszt tehát elhessegeti a rajtakapás szürreális álomképét, és megindul a színpad, no meg újabb szürreális kalandok felé – utóbbiak csúcspontján Liszt a mennyekből tér vissza élete asszonyai kíséretében, hogy legyőzze a szörnyűséges Wagner-Hitlert...
És ez mind semmi: a film legprovokatívabb álomszekvenciájában az extázisban zongorázó nagy magyar komponista hímtagja hatalmasra duzzad, női lábak tárulnak szét, míg nem közlik vele, hogy ha hű akar lenni a tehetségéhez, önként kell lemondania a földi örömökről és kasztrálnia magát...
A már az első nagy sikerével, a Szerelmes asszonyokkal a brit filmművészet botrányrendezőjévé avanzsáló Russell egyik, művészportréiban rendre visszatérő vesszőparipája a sztárkultusz és annak a művészi értékteremtést egyre inkább aláaknázó hatása volt. Liszt Ferenc életében pedig Russell kellő mennyiségű egyezést talált az 1960-as és 1970-es évek kicsapongó (de adott esetben a producerek és kiadók nyomásra életviteli és művészi kompromisszumokra is hajlandó) rock- és popsztárjainak élete között.
Liszt ugyanis Russell értelmezésében mindenképpen ellentmondásos személyiség volt. Egyszerre szeretett volna szépasszonyok hódítójaként és csak a zenének élő, önmegtartóztató és istenfélő puritán emberként létezni, akit haláláig furdalt a lelkiismeret, hogy nem szállt síkra karddal a kezében az 1848-as magyar szabadságharc ügye mellett. Óriási műveket komponált, de sokszor úgy érezte, könnyűpénzre váltotta tehetségét. Félisteni megjelenés, szép számú szeretők és rajongó nők hada, valamint belső kételyek, ambíciók, szenvedély, bűntudat és művészi árulás együttese, amit csak erkölcsi felelősségvállalás menthet – Russell számára minden adott volt ahhoz, hogy egy újabb provokatív, sokkoló és felkavaró filmet készítsen egy művész sorsáról, és a provokációt lehámozva általános érvénnyel megragadva a rock-félistenek kételyek közt vergődő emberi oldalát.