Egy polgár vallomásai: így perelték be Márai Sándort, mert igazat írt

Kilencven évvel ezelőtt, 1935-ben zajlott a magyar irodalomtörténet egyik legizgalmasabb pere. Egy évvel korábban, 1934-ben jelent meg Márai Sándor Egy polgár vallomásai című önéletrajzi ihletésű regényének első, majd 1935-ben második kötete, és a kétrészes "regényfolyamban" az író nyíltan és őszintén beszélt saját életéről, családjáról és neveltetéséről. Csakhogy Márai a kétrészes műben nem csupán a saját magánéletét, illetve az akkoriban uralkodó társadalmi jelenségeket, politikai és kulturális eseményeket örökítette meg, hanem értelemszerűen a szűkebb és tágabb környezetének tagjairól is keresetlen őszinteséggel írt, ráadásul a pontos személyi adatoknak és a valóságnak megfelelő tényszerűséggel. A műben egyebek mellett kritikusan ábrázolta, ha úgy tetszik, kibeszélte gyermekkori tanítóját, Stumpf Györgyöt is, akit "tehetségtelen, felkapaszkodott fráternek" nevezett, sőt "tenyeres-talpas, testi szagú, nehézkes észjárású sváb parasztfiú"-ként emlékezett vissza rá, aki "álmos pillantású, kövér, rendíthetetlen nyugalmú sváb fiú volt, szegény parasztok fia, aki „úrnak" készült, s most bizonyosan éppen olyan rendíthetetlenül „úr" valahol". Ezek a megjegyzések aztán személyiségi jogi pert vonultak maguk után, nem kis közfelháborodás kíséretében, ugyanis Márai egykori tanítójából valóban "úr" lett: római katolikus lelkész, sőt püspöki tanácsos, azaz köztiszteletnek örvendő, befolyásos ember.

Márai Sándor (forrás: PIM)

Stumpf György célja a keresettel ráadásul egyenesen az Egy polgár vallomásai-nak betiltása, a mű bezúzása volt, mivel Stumpf úgy érezte, hogy a regényben róla tett kijelentések sértik jó hírét.

Így mentette meg Márai Sándor az Egy polgár vallomásait

Az 1935-ös perben Márai ügyvédje amellett érvelt, hogy a regény a vallomásos családregény szempontjait követő szépirodalmi mű és nem tényfeltáró riport, de az irodalmi műfajelméleti érvelés nem állta meg a helyét a bíróságon, és Stumpf György személyiségi jogi sérelmét magalapozottnak találták. S bár végül a már megjelent köteteket nem kellett bezúzni, a regény újabb kiadásait leállították, Márait pedig az akkoriban tekintélyesnek mondható 2000 pengő kársérelmi bírság megfizetésére kötelezték.