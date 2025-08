Martin Sheen 85 – Egy színész, aki beleégett a filmtörténetbe

Martin Sheen, az amerikai színjátszás egyik különleges alakja. Karrierje bő hat évtizede alatt a mozivászon és a televízió világának is meghatározó arca lett – olyan, aki nem csupán megformálta a szerepeit, hanem mintha beléjük égett volna. Születési nevén Ramón Antonio Gerardo Estévezként Daytonban látta meg a napvilágot 1940. augusztus 3.-án, spanyol és ír gyökerekkel, és bár a Martin Sheen nevet a könnyebb érvényesülés reményében választotta, mindig megőrizte belső kettősségét. Négy gyermeke mindegyike követte a pályán, és ketten apjukhoz hasonlóan sztárok is lettek – Emilio Estévez és Charlie Sheen –, de nem csak gyermekei pályájának alakulására volt hatással, hanem nézők generációira, akik ikonikus alakításain nőttek fel.

Apokalipszis most (Martin Sheen)

Martin Sheen: akit nem darált le a hollywoodi sztárrendszer

Martin Sheen legismertebb moziszerepe kétségkívül az Apokalipszis most (1979) főhőse, Benjamin Willard kapitány. Francis Ford Coppola filmjében Sheen nemcsak a vietnámi háború értelmetlenségét testesítette meg, hanem egy belső utazást is: egy ember lassú, de megállíthatatlan feloldódását a káoszban. A forgatás közismerten embert próbáló volt – Sheen szívrohamot kapott a felvételek alatt, de végigcsinálta. Ez az intenzitás örökre a szerep részévé vált.

A televízióban leginkább a The West Wing – Az elnök emberei (1999–2006) Bartlet elnökeként vált kultikus figurává. Hiteles, melegszívű és intelligens karaktere sokak számára a televízió aranykorának egyik csúcspontját jelentette. Sheen méltósággal és mély emberiességgel formálta meg a szerepet, amely szinte összeforrt vele.

De karrierje messze túlmutat ezen a két szerepen. Első nagy áttörése Terrence Malick Badlands – Sivár vidék (1973) című filmje volt, de már korábban is feltűnő volt például A 22-es csapdájában, később pedig olyan filmekben is feltűnt, mint a Végső visszaszámlálás (1980), a Tőzsdecápák (1987) vagy A tégla (2006) egyik kulcsfigurájaként, és kisebb szerepekben is mindig képes volt jelenlétével megemelni a jelenetet. A 2000-es évektől kezdve egyre gyakrabban vállalt szerepet független filmekben, sőt, színházi munkái is jelentősek.