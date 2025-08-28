Kefir és Szamóca szenzációs bejelentése: újra összeáll a V-Tech

A V-Tech 1998 áprilisában alakult Miskolcon és a két alapító tag, Kefir és Szamóca hat éven keresztül ontották magukból a slágereket: Vétkezz velem!, Várj!, Éjfél után, Álmodoztam... Aztán a 2004-es Lírák című akusztikus album után az alapítók útjai különváltak, most azonban, húsz év után újra összeáll a kétezres évek elejének legsikeresebb magyar popduója.

Szamóca és Kefir: a V-Tech a kétezres évek egyik legsikeresebb magyar popformációja volt

Újra együtt a V-Tech: jövőre nagykoncert!

A páros most azt is bejelentette: 2026. április 4-én óriási bulit tartanak az MVM Dome-ban, s várhatóan nem csak a zene, de a látvány is magáért beszél majd: a show színpadi rendezője ugyanis Szente Vajk lesz.

Bár a koncert kifejezetten a több mint 20 nagy sláger köré szerveződik, Kefir elárulta, hogy új dalok is születőben vannak, illetve nemrég elkészült az Álmodoztam új, Lofti Begi által "modernizált" változata, amelyhez a húsz évvel ezelőtti hangulatot és a mai időket is megidéző videóklipet is forgattak.