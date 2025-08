Százéves lenne a magyar Bing Crosby-ként is emlegetett táncdalénekes

Különös érzés fogja el az embert, ha Vámosi János dalait hallgatja: a lágy-balzsamos énekhangon előadott táncdalok, amelyek a Kádár-korszak szürke hétköznapjait voltak hivatottak csalóka fénnyel elviselhetővé tenni, már nem egy történelmi kort és annak hazugságait (egyesekben a nosztalgiát) idézik meg, hanem rádöbben, mennyire tehetséges előadóművész volt Vámosi János, akit minden túlzás nélkül hasonlítottak az amerikai "easy listening" ikonjához, Bing Crosby-hoz. Sőt, az egyik legnagyobb Vámosi-sláger, a Beatrice által is előadott Járom az utam szövegében és hangulatában kicsit olyan, mintha ez lenne a magyar My Way, így aztán Vámosi Jánost akár Frank Sinatrával is együtt lehetne említeni. És úgy általában, az 1960-as években felénekelt két Vámosi-nagylemez dalai az amerikai táncdalokat (no meg részben a francia sanzonokat) is megidézik,

Vámosi János és felesége, Záray Márta a II. kerületi otthonukban (fotó: Fortepan/Hunyady József)

Vámosi János és Záray Márta: még a Pop Cézár is meghátrált a sikerük láttán

Az Origo nemrég terjedelmes cikkben mutatta be Vámosi János és felesége, egyben táncdalénekes-partnere, Záray Márta különös szakmai életútját, amelyet nem csak a Kádár-rendszer "kiszolgálása", de kritikája és szakmai harcai is jellemeztek. Utóbbiak közé tartozik, hogy Záray Márta a hetvenes években egy moszkvai turné során megjegyezte például, hogy nem az egykori magyar kommunista vezető, Landler Jenő hamvait kellett volna a Kreml falába elhelyezni, hanem a Landler-unoka, a lemezgyárat teljhatalommal irányító Bors Jenőt kellene befalazni. Éles megjegyzése persze visszajutott Borshoz, aki számon is kérte az énekesnőt, mire Záray kijelentette, azért fogalmazott ennyire durván, mert fájdalmasnak tartja, hogy a férjével 20 év közös szakmai múlt után sem jelenhetett meg közös nagylemeze. Erre aztán Bors elintézte, hogy 1977-ben megjelenhessen a házaspár első közös albuma.

Később aztán 1980-ban a „popcézárnak" is hívott Erdős Péter, a Hanglemezgyár ugyancsak szinte teljhatalmú könnyűzenei vezetője azt üzente Vámosiéknak, hogy "a Márta már ne énekeljen". Akkoriban jelent meg a Záray-Vámosi házaspár Ének az esőben című albuma, amelyet Erdős afféle búcsúlemeznek szánt, csakhogy a lemezből több mint 250 ezer darab fogyott, ezért Erdős meghátrált és a rendszerváltásig a házaspár még 5 további albumot készíthetett, amelyekből összesen több mint 5 millió példányt adtak el.