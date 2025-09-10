Botrány: az ABBA nem került be a svéd kulturális kánonba

Komoly társadalmi össztűz alá került a svéd kormány, amikor a napokban kiderült, mely "elemek" kerültek fel, de leginkább hiányoznak a kormányzat megrendelésére készült, a svéd identitást alapjában meghatározó, formáló ún. "svéd kultúrkánonból". Hiányzik a listáról például a zenehallgatást reformáló Spotify, a focifenomén Zlatan Ibrahimović, a legnépszerűbb skandináv krimiíró Stieg Larsson, na és persze a diszkókorszak egyik legnépszerűbb zenekara, egyben a legkelendőbb svéd "kultúr-exportcikke", az ABBA.

A hetedik pecsét helye egyértelmű a svéd kultúrkánonban, de az ABBA hiánya vitákat kavart

A kánonba persze a történelmi és kulturális jelképértékű elemek (ilyen Linné modern tudományos rendszerezése, az egykamarás képviselet vagy az apasági szabadság) mellé így is tipikusan svéd popkult-elemek kerültek be, mint a Nobel-díj, Harisnyás Pippi, Ingmar Bergman A hetedik pecsét című filmje vagy épp az IKEA.

A lista formálódása eleve politikai viták kereszttüzében zajlott: a Svéd Királyi Tudományos Akadémia eleve bojkottálta a projektet, de később több zsűritag is lemondott, miközben több mint 9 500 nyilvános javaslat érkezett – ezek között szerepelt egyebek mellett a Cardigans zenekar, Candy Crush vagy a Minecraft játékok, valamint a nemzeti konyha fontos elemei, például a svéd húsgombóc is.

Ezért maradt ki az ABBA, és ezért került be az IKEA

A projekt kritikusai szerint a szabályozás és a tartalom túl konzervatív, és kizárja a kortárs, multikulturális Svédország értékeit is. Ugyanis a svéd kormányzat előfeltételezése az volt, hogy a listára csak 50 évnél korábbi jelenségek kerülhetnek fel, továbbá kizárta a Svédországhoz is köthető, de alapvetően nem a svéd kulturális hagyományokhoz kapcsolódó, ún. "multikulturális" elemeket is. Márpedig az ABBA tagjai svédek voltak ugyan és a zenekar 1972-ben alakult, de alapvetően angolszász zenét játszottak és dalaikat is angolul adták elő. Ezzel szemben az IKEA nemzetközi, de tipikusan skandináv gyökerű áruházlánc, amely modern (de a svéd letisztultságot modernizáló) formatervezésével és üzleti modelljével megreformálta a bútorárusítást, (a legnagyobb svéd ételexportőrként) éttermeivel pedig a svéd gasztronómiát világszerte népszerűsítette.