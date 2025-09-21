Levizelte a feszületet és azt állította: ez művészet

Az Immersion (Piss Christ) című fénykép (magyarul: Merítés [Levizelt Krisztus]) az amerikai fotóművész, Andres Serrano munkája. A mű egy kis plasztik feszületet ábrázol, amely egy üvegtartályban lebeg, sárgás-narancssárga folyadékban, ami tulajdonképpen Serrano saját vizelete volt. A kép mérete 150 × 100 cm, Cibachrome nyomatként készült, és jellegzetesen fényes, telített színekkel dolgozik.

Andres Serrano a saját vizeletébe mártott feszülettel provokált

Serrano nem egyedül ezt a munkát készítette ilyen sorozat részeként: hasonló felvételek születtek korábbi munkáiban is, ahol klasszikus szobrok kerültek különféle folyadékokba – vérbe, tejbe vagy vizeletbe. Vagyis a Merítés nem egyszeri provokáció, hanem egy provokációsorozat része, amelynek célja az ikonok, a vallási szimbólumok materialitásának vizsgálata.

Mit akart Andres Serrano?

Serrano több helyen is hangsúlyozta, hogy nem volt célja az istenkáromlás, egyáltalán nem akarta megsérteni a keresztény hívők érzéseit. Saját állítása szerint római katolikus, keresztény neveltetése révén is megmaradt hitben – szerinte az eucharisztikus vagy ikonikus szimbólumok, mint a feszület, a keresztre feszítés valóságának fizikai, testi aspektusai gyakran elhomályosulnak. Álláspontja szerint sérülésekkel, szenvedéssel, testi valósággal jár a keresztény hit gyakorlás, már pusztán a keresztény hagyományokban is.

Szimbolikusan tehát arra akart rámutatni, hogy véleménye szerint a vallási ikonográfia gyakran mentesíti magát a testi szerep alól – míg a művészi intervenció ebben az esetben szerinte másként „tárgyiasítja” a keresztet, belehelyezi a megszokott szent környezetből egy durvább, mocskosabban emberi, sőt sokak számára visszataszító fizikai közegbe. Ez felveti a kérdést: ha elvonjuk a szimbolikus erőt, mennyi marad az ikonból? És hogy reagálunk, ha a megszokott szentség improvizált fizikai (esetleg undorító) valósággá válik?

A fogadtatás és botrány

Amint arra lehetett számítani, a Merítés hatalmas tiltakozásokat váltott ki. Az először 1987-ben, a New York-i Stux Gallery-ben bemutatott művet már az első hetekben több amerikai politikus (így szenátorok) is bírálták, különösen amiatt, hogy Serrano állami támogatást kapott az Egyesült Államok Nemzeti Művészeti Alapjától. Sokak szerint erkölcstelen, istenkáromló vagy méltatlan cselekedet volt, hogy az adófizetők pénzéből támogassanak ilyen, sokak megbotránkoztatására alkalmas alkotást.