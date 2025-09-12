Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje a hivatalos magyar nevezés az Oscarra

Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövő márciusban 98. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet. A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testület tagjai (Csáky Attila producer, Káel Csaba mozgóképipari kormánybiztos, rendező-producer, Koltai Lajos operatőr-rendező, Lukácsy György dramaturg-rendező, Novák Emil operatőr-rendező, a Magyar Filmakadémia elnöke, Pesti Ákos filmgyártási szakember és Szabó Csilla dramaturg) 24 egész estés film közül választotta ki a hivatalos magyar Oscar-nevezést: Nemes Jeles László Árva című filmjét.

Árva (Mozinet)

Így lehet az Árva Oscar-díjas

A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért kelhetnek versenyre.

A jelöltek listáját 2025. január 22-én hozzák nyilvánosságra, és az Oscar©-díjak ünnepélyes átadására március 15-én kerül majd sor Los Angeles-ben.

A magyar nevezés, azaz az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik a forradalom utáni megtorlások idején. A 12 éves Andort (Barabás Bojtorján) édesanyja (Waskovics Andrea) egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent, aki azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

A magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a magyar mozikban október 23-tól látható Árva 35 mm-es filmre forgott, Nemes Jeles operatőre ezúttal Erdély Mátyás volt. A forgatás nagyrészt budapesti helyszíneken, valamint az NFI Stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája az NFI Filmlaborban készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak a Nemzeti Filmintézet szakemberei.