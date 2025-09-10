Forró nyári videóval köszönti az őszt a szexi énekesnő

Hírlevél

Ugyan idén sem nyert díjat a 2022-ben felfedezett, azóta folyamatosan az MTV VMA jelöltjei között szereplő nigériai énekesnő, de új klipjével ismét sikerült a figyelem középpontjába kerülni. A 23 éves Ayra Starr szeptember 5-én, az MTV-gálára időzítve jelentette meg Hot Body című klipjét, és a forró hangulatú videót máris 1,6 millióan nézték meg a legnépszerűbb videómegosztón.
A nigériai afropop és R&B énekesnő Ayra Starr 2022-ben Rush című, Grammy-jelölt dalával robbant be a nemzetközi popszínpadra, azóta pedig sikert sikerre halmoz, második albuma, a 2024-es The Year I Turned 21 Nigériában az első helyre került a slágerlistákon, de a US Billboards világzenei listáján is a 4., míg az összesített 200-as listán a 195. helyre került. Ezen az albumon szerepel a Last Heartbreak Song is, amelyért idén az MTV Video Music Awards-on jelölték. S bár díjat ezúttal sem kapott (2023 óta ez a 3. jelölése a gálán), ügyesen időzítette új dalának, a Hot Body klipjét.

Ayra Starr
Ayra Starr

Ayra Starr a forró testéről énekel

Az új single szövege valójában fa ék egyszerűségű, olyan sorokkal, hogy "lassú bor, a nyári test olyan finom" és "lassítod a tested, amikor lelassulok... tudod, mit akarok ma este". Vagyis a Hot Body egy újabb popszám a nyárról és az erotikáról. Ennek megfelelően a videóklip is forró lett, sok tánccal és kevés ruhával – nem véletlenül nézték meg máris 1,6 millióan.

 

 

