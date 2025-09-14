Ártatlan mesének indult, politikai botrány lett belőle

Az 1956-ban készült, Banovich Tamás által rendezett Az eltüsszentett birodalom című mesefilm betiltásának története önmagában a zsarnokság iskolapéldája. A Török Tamás 1953-as mesejátékán alapuló, a magyar népmesei hagyományokat követő film Nekeresd-országban egy gonosz és ostoba király uralma idején játszódik: az uralkodó (Tímár József), aki valójában retteg a népétől, megköveteli, hogy akármerre jár, ha tüsszent egyet, rögtön mindenki azt harsogja, "Adj isten, egészségére!", máskülönben halál fia; csakhogy egy szegény, ám agyafúrt és bátor juhász (Soós Imre utolsó filmszerepében) csak akkor hajlandó erre, ha a király neki adja a lányát és vele a fele országát. A juhászt a király elé viszik, ezerféleképp próbálják elveszejteni, vagy legalább kikényszeríteni, hogy behódoljon, végül a népmesei hős győzedelmeskedik. Ez a mese pedig az 1950-es évek Magyarországán felért egy politikai vádirattal, elvégre a mese konfliktusa több, mint egyszerű szembenállás: hatalom és engedelmesség problémáját mutatja be. Nem csoda, hogy a filmet (amelynek nyitányában eleve az a felirat olvasható: Királyi terület, itt minden tilos, miközben az uralkodó címeréül Banovich az ökörfejet választotta) az 1957-es sajtóbemutató után (minden külön indoklás nélkül) a hatalom nem engedte a mozikba, és nyilvános mozipremierjére csak a rendszerváltás után kerülhetett sor (noha 1985 karácsonyán már bemutathatta a televízió).

Az eltüsszentett birodalom (Csákányi László és Timár József)

Nemcsak hogy nem kerülhetett moziba, de a Filmfőigazgatóság nem hagyta jóvá a film nyitó és záró feliratát sem, vagyis a filmet duplán cenzúrázták.

Az eltüsszentett birodalom: még a mesétől is rettegtek

A tiltás háttere összetett: a történet maga, bár látszólag népmesei formában mesél, olyan elemeket tartalmaz, melyek érzékenyen érintették a kommunista diktatúra működését – a totális hatalom, a kényszerített udvariasság, az engedelmesség kötelezettsége és a rettegett retorziók mind ismerősek voltak a cenzoroknak, ahogy ismerősek lettek volna a közönség számára is. A végkifejlet pedig, hogy az udvartartás végül a csodafurulya szavára beletáncol a kútba, csak a juhász meg a királylány marad életben, nos a hatalom szemében felért a lázítással (különösen 1956 után) – hiszen e jelenet szimbolikusan jelezhette: akárhogy is, de nem az uralkodói elit, hanem a nép marad életben, ha valaki elég bátor, hogy fellépjen az igazáért.