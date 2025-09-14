Ártatlan mesének indult, politikai botrány lett belőle

Az 1956-ban készült, Banovich Tamás által rendezett Az eltüsszentett birodalom című mesefilm betiltásának története önmagában a zsarnokság iskolapéldája. A Török Tamás 1953-as mesejátékán alapuló, a magyar népmesei hagyományokat követő film Nekeresd-országban egy gonosz és ostoba király uralma idején játszódik: az uralkodó (Tímár József), aki valójában retteg a népétől, megköveteli, hogy akármerre jár, ha tüsszent egyet, rögtön mindenki azt harsogja, "Adj isten, egészségére!", máskülönben halál fia; csakhogy egy szegény, ám agyafúrt és bátor juhász (Soós Imre utolsó filmszerepében) csak akkor hajlandó erre, ha a király neki adja a lányát és vele a fele országát. A juhászt a király elé viszik, ezerféleképp próbálják elveszejteni, vagy legalább kikényszeríteni, hogy behódoljon, végül a népmesei hős győzedelmeskedik. Ez a mese pedig az 1950-es évek Magyarországán felért egy politikai vádirattal, elvégre a mese konfliktusa több, mint egyszerű szembenállás: hatalom és engedelmesség problémáját mutatja be. Nem csoda, hogy a filmet (amelynek nyitányában eleve az a felirat olvasható: Királyi terület, itt minden tilos, miközben az uralkodó címeréül Banovich az ökörfejet választotta) az 1957-es sajtóbemutató után (minden külön indoklás nélkül) a hatalom nem engedte a mozikba, és nyilvános mozipremierjére csak a rendszerváltás után kerülhetett sor (noha 1985 karácsonyán már bemutathatta a televízió).
Nemcsak hogy nem kerülhetett moziba, de a Filmfőigazgatóság nem hagyta jóvá a film nyitó és záró feliratát sem, vagyis a filmet duplán cenzúrázták.
A tiltás háttere összetett: a történet maga, bár látszólag népmesei formában mesél, olyan elemeket tartalmaz, melyek érzékenyen érintették a kommunista diktatúra működését – a totális hatalom, a kényszerített udvariasság, az engedelmesség kötelezettsége és a rettegett retorziók mind ismerősek voltak a cenzoroknak, ahogy ismerősek lettek volna a közönség számára is. A végkifejlet pedig, hogy az udvartartás végül a csodafurulya szavára beletáncol a kútba, csak a juhász meg a királylány marad életben, nos a hatalom szemében felért a lázítással (különösen 1956 után) – hiszen e jelenet szimbolikusan jelezhette: akárhogy is, de nem az uralkodói elit, hanem a nép marad életben, ha valaki elég bátor, hogy fellépjen az igazáért.
Ráadásul 1956 szelleme a politikai rendőrség szerint is körbe lengte Banovich filmjét. Vásárhelyi Tibor főhadnagy 1957 áprilisi jelentése szerint a film „az ellenforradalom előtti hónapokban készült” és „a film mondanivalója tükrözi ezt a körülményt, és erősen eltér Török Tamás eredeti elképzeléseitől.” Utóbbi megállapításnak persze ellentmond az a tény, hogy Banovich Törökkel közösen írta a film forgatókönyvét. Viszont az eredeti tervek szerint a film premierjére már 1956 karácsonyán sor került volna, csak a látványos és drága díszletekkel dolgozó Banovich túllépte a költségvetést, ezért az utómunkálatok eleve később kezdődhettek, s közben ott volt az 1956-os szabadságharc is (Banovich szerint épp emiatt nem törődött senki azzal, hogy többet költött a kelleténél).
Máskülönben már a Filmfőigazgatóság előcenzúrázta a filmet: ott ugyanis nem hagyták jóvá a film nyitó és zárószövegét, amelyről az alkotók azt vélték, elsősorban azért nem ment át az engedélyezésen, mert az 1956-os forradalomban való részvételéért letartóztatott Darvas Iván mondta fel, ezért a szöveget némileg finomítva újra felvették, ezúttal Gábor Miklóssal.
S persze 1957-ben nem csupán a mesét tiltották be. A rendező Banovich Tamás még leforgathatott ugyan néhány táncfilmet, majd gazdasági okokra hivatkozva eltanácsolták a Filmgyárból, közel öt év hallgatásra ítélve. Egy darabig kétkezi munkából élt, egy roncsládatelepen dolgozott, majd Máriássy Félix asszisztenseként visszavették, és 1964-ben már ismét rendezhetett, sőt, 1966-ban Az életbe táncoltatott leány című táncfilmjével elnyerte a cannes-i filmfesztivál nagydíját, ennek ellenére 2015-ös haláláig (90 éves koráig) főként díszlettervezőként dolgozott. 1957-től a rendszerváltásig a Belügyminisztérium III/III-as csoportfőnöksége "veszélyes elemként" tartotta számon és folyamatosan megfigyeltette.