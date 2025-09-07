Bebukottak: a magyar börtönfilm, amit Kádárék gyorsan betiltottak

Monory Mész András 1985-ös Bebukottak című dokumentumfilmje a tököli fiatalkorúak börtönének hétköznapjaiba enged bepillantást, sötét és megdöbbentő szeletet tárva a néző elé a fiatal elítéltek életéből. A filmben öt fiatal – közöttük olyan is, akik saját apja megöléséért került a rács mögé, s akinek története Sopsits Árpád Céllövölde című filmjét is ihlette – a kamera előtt ülve mesélik el, hogyan kerültek börtönbe, és arról, milyen a rácsok mögött, milyen a cellák belső szabálya, és mit jelent túlélni a bezártságot. A "vallomásokat" egy-egy felkavaró, a bentlakókkal eljátszatott, de rekonstruáltságában is felkavaró "életkép" szakítja meg, máskülönben a dokumentumfilm semmiféle narrációt nem használ; ehelyett altematikai egységekre tagolt montázzsal, visszatérő témák – mint a bűnbeesés, börtönkorrupció, csicskáztatás, nemi erőszak, jövőkép – mentén idézi fel a drámai valóságot.

Bebukottak

Az alkotók nem törekedtek arra, hogy a fiatalokat szembesítsék tetteik súlyával vagy vádiratot fogalmazzanak meg. Sőt, épp a "bebukottak" nézőpontja érvényesül: a film nem ítélkezik, nem moralizál, hanem megmutat – anélkül, hogy bűnbakkeresésre vagy a társadalmi felelősség boncolására vállalkozna. Árulkodó ugyanakkor, hogy az alkotók a fegyőrök bizalmát azzal szerezték meg, hogy a szocialista állami média képviselőinek adták ki magukat; ennek köszönhetően rögzíthettek rekonstruált jeleneteket is a börtön mindennapjaiból.

Bebukottak: Kádárék nem akarták megmutatni a börtönvalóságot

A film még a magyar bemutató előtt elnyerte a legjobb külföldi film díját Torinóban, ám idehaza csak egyetlen vetítésre kerülhetett sor, a szocialista filmhatóság gyorsan betiltotta és csak 1989-ben lehetett újra bemutatni, illetve 1991-től többször is televíziós sugárzásba került.

A betiltás ellenére a rendszerváltás előtt is sokan meg tudták nézni, mivel a gyártó Balázs Béla Stúdió első videóra forgatott filmjeként könnyű volt kalózkópiákat készíteni belőle, amelyek az akkoriban nyílt videókölcsönzők "titkos" polcaira is felkerültek. A Bebukottak ugyanakkor nem pusztán a Kádár-kor sajátos portréjaként, de a hazai börtönviszonyok máig aktuális bemutatásaként is izgalmas. Népszerűségét jól mutatja, hogy a legnépszerűbb videómegosztón közel 1 millióan megnézték, ráadásul 2014-ben Gerő Marcell elkészítette a film folytatását is: a Káin gyermekei című dokumentumfilmben az eredeti szereplők közül hármat is megszólaltatva, bemutatva, mi történt velük harminc év alatt.