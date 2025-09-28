Őrület: épp 30 éve volt az elektronikus zene királynőjének egyetlen budapesti koncertje

Björk 1995. szeptember 28-i koncertje nemcsak a dalszövegekben és zenében, hanem a színpadképben és hangulatban is új dimenziókat nyitott Magyarországon — a drum’n’bass/jungle, az underground elektronika és a világzenei hatások kombinációja olyan erővel hatott, hogy sokak szerint ez volt az a koncert, ami „elvette” Magyarország szüzességét az elektronikus zenét illetően. Az esemény helyszíne a Petőfi Csarnok volt, ahol teltház fogadta Björköt és társait, illetve Goldie lépett fel először, aki akkoriban még kevésbé ismert volt a széles közönség számára, de már készítette a mára legendássá vált Timeless albumot – a közönség számára pedig olyan új hangzással, olyan basszushullámokkal bombázta a teret, hogy sokan azóta is erről beszélnek.

Björk 1995-ös, Post című lemezének borítója (forrás: PolyGram)

Björk: több mint egy koncert

A koncert vizuális része is rendkívüli volt: az izlandi énekesnő a bábszínházak díszleteire emlékeztető hatalmas papír-fák között állt színpadra — miközben több kultúrából merítő, multikulti jellegű társulat kísérte, volt tangóharmonika, kétségkívül egzotikus ütőhangszerek, indián ritmusok, sőt mongol fizimiskájú fellépők is.

Az énekesnő másfél órán át állandó mozgásban, mezítláb, tipegve, rohangálva adta elő műsorát. Hangja, színpadi energiája és közvetlensége azonban jobban ragyogott, mint bármely effekt vagy díszlet: a közönség „köszünöm, köszünöm!” felkiáltásokkal válaszolt, virágokat dobált, és látszott, hogy mindenki ott és akkor valami különlegesnek a részese.

Ez a koncert nemcsak Björk karrierjében volt mérföldkő — hiszen ekkor már az 1993-as Debut album sikerei után, a Post album kiadása után három hónappal szólóban is befutott –, hanem a magyar elektronikus és underground zene történetében is. Goldie fellépésével együtt pedig a jungle / drum’n’bass műfaj jelenléte addig még nem volt ennyire látványos és intenzív élmény Budapest közönségének. Nem véletlen, hogy az 1995-ös koncertet sokan a legjobb magyarországi koncertek top10-es listáira emelik, hiszen az este valami olyat hozott, ami túlmutatott a zenén: hangulat, innováció, zenei újdonság. Ez volt az a pillanat, amikor Magyarország erőteljesen nyitott a világzenék, elektronikák és underground műfajok felé. Ráadásul Björk, bár többször szóba került, azóta sem lépett föl újból Magyarországon.