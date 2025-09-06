Bódi Mária Magdolna: az élete árán is megvédte tisztességét, boldoggá avatják

"Uram, Királyom! Végy magadhoz!" – ez volt Bódi Mária Magdolna utolsó fohásza, amikor 1945. március 23-án Litéren az őt megbecsteleníteni akaró, a 23 éves fiatal nő által a szemén megsebesített szovjet katona hátulról hatszor is meglőtte, Bódi Mária Magdolna pedig két karját az ég felé tárta, majd összezárta, a zsebében lévő rózsafüzérért nyúlt, majd az utolsó, szívét érő találat után arccal a földre zuhant és meghalt.
A keresztény hitet és szeretetet a munkások között terjesztő szűz és vértanú szentté avatását még Mindszenty József, akkori veszprémi püspök kezdte el 1945-ben, majd 1990-ben a Szendi József püspök által indított perújrafelvétellel vette ismét kezdetét, végül 2024. május 23-án Ferenc pápa elismerte Bódi Mária Magdolna vértanúságát, ezzel engedélyt adva boldoggá avatására, amely után sor kerülhet a magyar vértanú szentté avatására is.
Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, szegény uradalmi cseléd szülők gyermekeként; apja papírok nélkül érkezett, mekelültként, így a szülők nem köthettek sem polgári, sem egyházi házasságot – három gyermekük „három törvénytelen gyermek” sorában született meg, de már egyhetes korában megkeresztelték, s már Köveskálon az egyházi iskolában nagy fogékonyságot mutatott mind a tanulmányai, mind a hitélet iránt: mivel Köveskálon akkoriban nem volt templom, a kislány szívesen vállalta a hosszú utat a szentbékkállai plébániatemplomba, akár rossz időben is.
Aztán Balatonfűzfőn, tizenhét éves korában részt vett a népmisszión, ahol megszületett benne a vágy, hogy egész életét Krisztusnak szentelje. Csakhogy a nem szentesített házasságból származó lány elé komoly akadályok gördültek, lelkipásztora igyekezett is lebeszélni arról, hogy apácának álljon – Bódi Mária Magdolnában azonban erős volt az elhatározás, s ha meg nem ölik, minden bizonnyal teljesíti azokat a feltételeket, amelyek szándéka beteljesítéséhez szükségesek voltak.
Két évvel később már a fűzfői nitrokémiai gyárban kezdett dolgozni; három műszakja mellett napi rendszerességgel járult szentáldozáshoz, lelki erejét a hit adta, miközben a nem épp módos család tagjaként rendre segítette a szegényeket, sőt, az 1941-ben tisztasági fogadalmat tett, a róla készült néhány fotó alapján csinos fiatal nő, akinek számos udvarlója akadt 1942-ben csatlakozott a Mária-kongregációhoz és aktív tagja lett a Katolikus Dolgozó Lányok Országos Szövetségének, amelyben csoportvezetőként szerzett tiszteletet, komolyan véve elhatározását, hogy a munkások Krisztushoz való vezetését. Ennek keretében rossz életű fiatal nőket is megtérített, illetve aktívan részt vett a balatonfüredi katonakórház segítésében is.
1944-ben költözött családjával Litérre, amit 1945 márciusában ért el a frontvonal.
Március 23-án délután néhány asszony és gyereke társaságában az egykori litéri kastély udvarán kialakított óvóhely lejáratában tartózkodott, amikor két szovjet katona érkezett motoron. Egyikük erővel beterelte a bunkerbe a fiatal nőt, aki azonban ellenállt – valószínűleg a magánál tartott kisollóval szemtájékon szúrta a katonát –, majd menekülni igyekezett, miközben a bunker kijáratánál a többi nőt figyelmeztette: „Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok".
Bódi Mária Magdolnát elsősorban hitből vállalt vértanúsága teszi méltóvá a boldoggá avatásra: megtartotta tisztasági fogadalmát még a halál árnyékában is, és testével-lelkével Isten mellett állt. De életének szentsége nem csak tragikus halálában rejlik: a hétköznapokban gyakorolt alázat, munkáslét, szolgálat és szeretet is kiemelkedő volt életében. Szenvedésében egyszerre jött elő a személyes áldozat és a közösségért hozott felajánlás: a hit és tisztaság iránti gyűlölettel szembeni ellenállásával nemcsak önmagát mentette meg lelkileg, de mások számára is szimbolikus példává vált.
Életéről Magdolna címmel 2019-ben játékfilm is készült, bemutatva rövid életének két fontos napját: azt, amikor 12 évesen „elhívást” kapott az Istentől, valamint halálának és vértanúságának napját. Boldoggá avatására eredetileg 2025. április 26-án került volna sor, de Ferenc pápa halála miatt a liturgikus ünnepet szeptember 6.-ra kellett halasztani.