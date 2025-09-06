Bódi Mária Magdolna: az élete árán is megvédte tisztességét, boldoggá avatják

"Uram, Királyom! Végy magadhoz!" – ez volt Bódi Mária Magdolna utolsó fohásza, amikor 1945. március 23-án Litéren az őt megbecsteleníteni akaró, a 23 éves fiatal nő által a szemén megsebesített szovjet katona hátulról hatszor is meglőtte, Bódi Mária Magdolna pedig két karját az ég felé tárta, majd összezárta, a zsebében lévő rózsafüzérért nyúlt, majd az utolsó, szívét érő találat után arccal a földre zuhant és meghalt.

Bódi Mária Magdolna (forrás: Magyar Kurír)

A keresztény hitet és szeretetet a munkások között terjesztő szűz és vértanú szentté avatását még Mindszenty József, akkori veszprémi püspök kezdte el 1945-ben, majd 1990-ben a Szendi József püspök által indított perújrafelvétellel vette ismét kezdetét, végül 2024. május 23-án Ferenc pápa elismerte Bódi Mária Magdolna vértanúságát, ezzel engedélyt adva boldoggá avatására, amely után sor kerülhet a magyar vértanú szentté avatására is.

Bódi Mária Magdolna: egyszerű gyökerekből fakadó elkötelezettség

Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, szegény uradalmi cseléd szülők gyermekeként; apja papírok nélkül érkezett, mekelültként, így a szülők nem köthettek sem polgári, sem egyházi házasságot – három gyermekük „három törvénytelen gyermek” sorában született meg, de már egyhetes korában megkeresztelték, s már Köveskálon az egyházi iskolában nagy fogékonyságot mutatott mind a tanulmányai, mind a hitélet iránt: mivel Köveskálon akkoriban nem volt templom, a kislány szívesen vállalta a hosszú utat a szentbékkállai plébániatemplomba, akár rossz időben is.

Aztán Balatonfűzfőn, tizenhét éves korában részt vett a népmisszión, ahol megszületett benne a vágy, hogy egész életét Krisztusnak szentelje. Csakhogy a nem szentesített házasságból származó lány elé komoly akadályok gördültek, lelkipásztora igyekezett is lebeszélni arról, hogy apácának álljon – Bódi Mária Magdolnában azonban erős volt az elhatározás, s ha meg nem ölik, minden bizonnyal teljesíti azokat a feltételeket, amelyek szándéka beteljesítéséhez szükségesek voltak.

Két évvel később már a fűzfői nitrokémiai gyárban kezdett dolgozni; három műszakja mellett napi rendszerességgel járult szentáldozáshoz, lelki erejét a hit adta, miközben a nem épp módos család tagjaként rendre segítette a szegényeket, sőt, az 1941-ben tisztasági fogadalmat tett, a róla készült néhány fotó alapján csinos fiatal nő, akinek számos udvarlója akadt 1942-ben csatlakozott a Mária-kongregációhoz és aktív tagja lett a Katolikus Dolgozó Lányok Országos Szövetségének, amelyben csoportvezetőként szerzett tiszteletet, komolyan véve elhatározását, hogy a munkások Krisztushoz való vezetését. Ennek keretében rossz életű fiatal nőket is megtérített, illetve aktívan részt vett a balatonfüredi katonakórház segítésében is.