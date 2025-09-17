Káel Csaba beszédében kitért arra, hogy a Budapesti Klasszikus Film Maraton az elmúlt évek alatt jelentős presztízsre tett szert itthon és külföldön egyaránt. „A nemzetközi szakma elismeréssel beszél a kezdeményezésünkről és támogatóan áll mellénk. Ennek is köszönhető, hogy ezúttal is több mint száz felújított filmklasszikust láthat a közönség, köztük olyan filmtörténeti mérföldköveket, mint a Liliomfi, A szamuráj, a Metró, a Felvonó a vérpadra, vagy a Stromboli. Hatalmas megtiszteltetés, hogy három kiváló filmes, Atom Egoyan, David Cronenberg és Robert Lantos személyesen is elkísérik alkotásaikat, amelyek - túlzás nélkül állítható -, hogy az egyetemes filmművészet legkiválóbb művei közé tartoznak. Köszönettel tartozunk nekik, hogy lehetővé tették ezek bemutatását, és külön öröm, hogy a legtöbb vetítést ők maguk vezetik fel, ami mindenképp kuriózum és kihagyhatatlan élményt ígér” – emelte ki Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Ráduly György, Robert Lantos, Szabó István és Káel Csaba a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton megnyitóján Fotó: David Lukacs

Hozzátette, hogy a BKFM idén a magyar származású Joe Eszterhas, hollywoodi forgatókönyvíró pályafutása előtt is tiszteleg, valamint a 100 éve született Makk Károly emléke előtt is adózik - a felejthetetlen rendezőzseni tíz, felújítva most először látható, emblematikus remekművét tűzi műsorra.

Budapesti Klasszikus Film Maraton: rengeteg izgalmas film és program

A BKFM fesztiváligazgatója, Ráduly György elmondta, hogy idén ünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját, ami határtalan lehetőséget kínált a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton szervezőinek arra, hogy a 6 napos eseménysorozat minél színesebb legyen.

Szinte a világ minden tájáról érkeztek felújított filmek, ennek köszönhetően olyan frissen restaurált klasszikusok premierjét tarthatják meg, mint az Alkonyat, az Érett nők dicsérete, a Légy bátor és erős, A hit harcosai, és a magyarok közül többek közt az Egymásra nézve, a Gázolás, a Ház a sziklák alatt vagy a Mese a 12 találatról.

„Egészen a filmművészet kezdetéig visszanyúlunk idén. A program egyik ékköve a Lumière! – A kaland folytatódik című összeállítás, amelyben azok az első mozgóképek lesznek láthatóak, amelyek egykor a Lumière testvérek műhelyében születtek. A lenyűgöző filmtekercseket a fesztiválunk díszvendége, a lyoni Lumiére Intézet vezetője és a Cannes-i Fesztivál igazgatója, Thierry Frémaux narrálja a vetítésen” – hangsúlyozta Ráduly György.

A Budapesti Klasszikus Film Maratonnak az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema és a Budapest Music Center mellett a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának Budakeszi úti vetítője ad otthont. A Szent István téren pedig idén is kinyit a főváros legnagyobb szabadtéri mozija, ahol 4 estén át ingyenes vetítésekkel várják a közönséget.

A megnyitón a 2004-ben Annette Bening és Jeremy Irons főszereplésével készült, Csodálatos Júlia című, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma által felújított filmet láthatták a nézők, amelyet Szabó István rendezett, Koltai Lajos fényképezett, producere pedig Robert Lantos volt.