Világsztárok részvételével és telt házzal mentek a Budapesti Klasszikus Film Maraton programjai

A 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton meghívására érkezett Magyarországra Atom Egoyan és David Cronberg, illetve több filmjük producere, Robert Lantos, akikkel számos programon találkozhatott személyesen a közönség. A világhírű vendégek az Oscar-díjas Mephisto rendezőjével, Szabó Istvánnal együtt izgalmas kerekasztal-beszélgetésen is részt vettek, amin a producer és a rendező közti szövetségről meséltek saját élményeiket felidézve. David Cronenberg mesterkurzust is tartott a jövő filmeseinek a Színház- és Filmművészeti Egyetem szervezésében. A hallgatóságot beavatta a rendezői munka kulisszatitkaiba és azt is elmondta, hogy mi a következő filmterve: a saját, Consumed című regényét szeretné adaptálni, és a forgatást részben Budapestre tervezi.

Ráduly György, Robert Lantos, Szabó István és Káel Csaba a Budapesti Klasszikus Film Maraton megnyitóján Fotó: David Lukacs



„A Budapesti Klasszikus Film Maraton évről évre fejlődik, a közönsége folyamatosan nő. A világ nagy filmarchívumai rengeteg újonnan felújított filmmel segítik a munkánkat – ma már a bőség zavarával küzdünk, amikor a program összeállításán dolgozunk. Világhírű alkotók tisztelnek meg bennünket a látogatásukkal, és különösen nagy öröm, hogy ez a fesztivál alkalmat ad arra, hogy a magyar filmkincs fantasztikus remekműveit újra nagyvásznon vetítsük.” – nyilatkozta Ráduly György, az NFI Filmmegőrzési- és technológiai divízió igazgatója, a BKFM fesztiváligazgatója, aki a napokban vehette át a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatát Franciaország budapesti nagykövetétől, a francia-magyar együttműködéshez való kiemelkedő hozzájárulásáért a filmművészet területén.

Budapesti Klasszikus Film Maraton: rendhagyó fesztivál az értékmegőrzésért

A fesztiváligazgató kiemelte, hogy a közönség négy estén megtöltötte a Szent István teret, ahol a szabad ég alatt mozizhatott. A várakozást felülmúló számú nézőt csábítottak a mozikba a díszvendégek filmjei és a 100 éve született Makk Károly alkotásai is. A rendezőlegenda tíz, frissen restaurált filmjét most először láthatta a közönség, köztük a Liliomfi, a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és a Mese a 12 találatról című remekműveket.

A páratlan élmények sorát gazdagította a Cannes-i Fesztivál művészeti igazgatója, a lyoni Lumiére Intézetet vezető Thierry Frémaux személyes magyarázatával bemutatott Lumière! – A kaland folytatódik című dokumentumfilm. Ezeket az első, máig lenyűgöző mozgóképeket 130 évvel ezelőtt forgatták a Lumière fivérek. A közel száz külföldi szakmai vendég közül kimagasló jelentőségű volt Nicolas Seydoux, a 130 éves Gaumont vállalat elnökének látogatása, aki 1974 óta vezeti Európa legnagyobb filmgyártó és forgalmazó vállalatát.



Nagy érdeklődés övezte ez első magyar rendezőnők egyike, Zsindelyné Tüdős Klára egyetlen filmje, a Fény és árnyék restaurálási premierjét is. Az 1943-ban készült film noir elemekkel átszőtt melodráma mától egy hétig ingyenes megtekinthető.