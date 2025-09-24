Remélem, visszajössz valamikor! – Claudia Cardinale emlékére

„Több mint 150 életet éltem: voltam prostituált, szent, romantikus... mindenféle nő, és csodálatos, hogy lehetőségem volt ennyiszer megváltoztatni az életemet” – mondta egyszer a most, 87 éves korában meghalt Claudia Cardinale, akit neveztek életében a legszebb tuniszi olasz lánynak, a barna Brigitte Bardot-nak, Sophia Loren és Gina Lollobrigida mellett az olasz mozivászon ellenállhatatlan csábítójának, szomszédlányos bájt árasztó szexszimbólumnak, de ami ennél (film- és kultúrtörténeti szempontból) sokkal fontosabb: kiemelkedő jellemábrázoló képességű, remek színésznőnek.

A párduc (Claudia Cardinale és Alain Delon) Fotó: TITANUS / NORTHFOTO

Közel hét évtizedes (1958-tól haláláig, a Goha című debüttől az utolsó, 2022-ben bemutatott mozifilmjéig) mintegy 130 mozgóképben szerepelt (nem számolva a filmművészetről szóló dokumentumfilmeket, amelyekkel együtt valóban kijön a 150 élet), és bár sem Sophia Lorennel, sem Lollobridgidával nem forgatott (noha utóbbival az 1965-ös New York express forgatásán készült közös fotó, a férfi főszereplő Rock Hudson társaságában), a francia "előkép" Bardot-val együtt szerepelt a hollywoodi westerneket (és azok női szerepkörét) parodizáló francia-olasz-brit Olajkeresők-ben (1972, r.: Christian-Jaque), amelynek az amerikai popkultúra "összeurópai" kritizálásán túl leginkább abban áll filmtörténeti izgalma, hogy (elsősorban a férfi nézők örömére) közös nevezőre hozta a szőke BB-t a barna CC-vel.

Mert hát voltak ennél jóval emlékezetesebb filmjei, a maguk idejében és azóta is megkerülhetetlenek, ma is emlékezetesek, ha úgy tetszik: örökérvényűek – amelyekben ügyesen bújt ki a "barna Bardot" és a szexszimbólum szűkre szabott szerepköréből, mindezt úgy, hogy az eredetileg tanárnőnek készülő, majd egy sajnálatos incidens után 19 éves korában az Unitalia-Film által szervezett szépségversenyt megnyerő (innen a "legszebb tuniszi olasz lány" cím), a díjjal járó velencei filmfesztivál jutalomutazásán a filmesek által körülrajongott Cardinale sokáig egyáltalán nem akart hivatásos színésznő lenni, csak a már említett sajnálatos esemény (17 éves korában egy francia férfi megerőszakolta, elsőszülött fiát sokáig az öccseként nevelte) a "könnyűnek" ígérkező pálya felé terelte, és az 1950-es évek kisebb szerepei során kiderült, nem csak szép, de tehetséges is.