Remélem, visszajössz valamikor! – Claudia Cardinale emlékére

„Több mint 150 életet éltem: voltam prostituált, szent, romantikus... mindenféle nő, és csodálatos, hogy lehetőségem volt ennyiszer megváltoztatni az életemet” – mondta egyszer a most, 87 éves korában meghalt Claudia Cardinale, akit neveztek életében a legszebb tuniszi olasz lánynak, a barna Brigitte Bardot-nak, Sophia Loren és Gina Lollobrigida mellett az olasz mozivászon ellenállhatatlan csábítójának, szomszédlányos bájt árasztó szexszimbólumnak, de ami ennél (film- és kultúrtörténeti szempontból) sokkal fontosabb: kiemelkedő jellemábrázoló képességű, remek színésznőnek.
Közel hét évtizedes (1958-tól haláláig, a Goha című debüttől az utolsó, 2022-ben bemutatott mozifilmjéig) mintegy 130 mozgóképben szerepelt (nem számolva a filmművészetről szóló dokumentumfilmeket, amelyekkel együtt valóban kijön a 150 élet), és bár sem Sophia Lorennel, sem Lollobridgidával nem forgatott (noha utóbbival az 1965-ös New York express forgatásán készült közös fotó, a férfi főszereplő Rock Hudson társaságában), a francia "előkép" Bardot-val együtt szerepelt a hollywoodi westerneket (és azok női szerepkörét) parodizáló francia-olasz-brit Olajkeresők-ben (1972, r.: Christian-Jaque), amelynek az amerikai popkultúra "összeurópai" kritizálásán túl leginkább abban áll filmtörténeti izgalma, hogy (elsősorban a férfi nézők örömére) közös nevezőre hozta a szőke BB-t a barna CC-vel.
Mert hát voltak ennél jóval emlékezetesebb filmjei, a maguk idejében és azóta is megkerülhetetlenek, ma is emlékezetesek, ha úgy tetszik: örökérvényűek – amelyekben ügyesen bújt ki a "barna Bardot" és a szexszimbólum szűkre szabott szerepköréből, mindezt úgy, hogy az eredetileg tanárnőnek készülő, majd egy sajnálatos incidens után 19 éves korában az Unitalia-Film által szervezett szépségversenyt megnyerő (innen a "legszebb tuniszi olasz lány" cím), a díjjal járó velencei filmfesztivál jutalomutazásán a filmesek által körülrajongott Cardinale sokáig egyáltalán nem akart hivatásos színésznő lenni, csak a már említett sajnálatos esemény (17 éves korában egy francia férfi megerőszakolta, elsőszülött fiát sokáig az öccseként nevelte) a "könnyűnek" ígérkező pálya felé terelte, és az 1950-es évek kisebb szerepei során kiderült, nem csak szép, de tehetséges is.
Ráadásul a szicíliai szülők gyermekeként az akkor még francia protekturátus alatt álló Tunéziában nevelkedett, ezért 18 éves koráig olaszul szinte meg sem szólaló Cardinale egészen 1963-ig, Federico Fellini önihletésű 8 és fél című filmjéig (amelyben a rendező voltaképp az "eszményi nő" szerepét osztotta rá) nem a saját hangján szólalt meg, s nem csupán az akkcentus miatt szinkronizálták az olasz direktorok (így a nagyok közül a tehetségét elsők között felismerő Luchino Visconti is a Rocco és fivéreiben és A párducban), hanem (a láncdohányzás okán is) enyhén rekedtes, a nőies formákat és bájos vonásokat némiképp ellenpontozó hangja miatt is. Fellini azonban elsőként hagyta, hogy a vásznon önmaga legyen – valóban a megelevenedett, apró tökéletlenségeivel együtt tökéletes eszményi nő: "szép, egészen fiatal, de már teljesen érett; megbízható jelenség, valódi kincs, adomány... a megoldás mindenre".
Színésznőként ez, az 1963-as év volt a nagy áttörés ideje: a 8 és fél és A párduc mellett ekkor mutatták be a Luigi Comencini rendezte Bube szerelmesét (az első igazi, Ezüst Szalaggal kitüntetett drámai főszerep) és a Rómában, de amerikai produkcióban készült, Blake Edwards által dirigált A Rózsaszín Párduc című filmet (az első "hollywoodi" siker) – innentől fogva Cardinale nemzetközi sztár volt, aki nem csupán természetes szépségével és ösztönös tehetségével, de sokoldalúságával is hódított.
Felesleges végigmenni a bőséges filmográfián (azért néhány, a személyes emlékezetből kiragadott cím még idekívánkozik: A felszarvazott, Mint a bagoly nappal, Jó megjelenésű ausztráliai feleséget keres, Az audiencia, A bőr, Fitzcarraldo, Mayrig, Claretta), mert van egyetlen olyan Cardinale-mozi, amit tulajdonképpen minden filmbarát ismer, és amelyben ott az akkor harmincéves színésznő "150 életének" esszenciája, az alakításaira mindig jellemző, az belülről fakadó átélés és az intelligens szerepformálás határán egyensúlyozó, belső ritmusra lüktető titokzatosság, ami legtöbbször nem a kimondott szavakban, hanem a tekintetben, a mozdulatokban, a jelenlétben rejlett.
Ez Sergio Leone nagyszabású italowestern "operafilmje", a Volt egyszer egy Vadnyugat, amelyben az egykori prostituált, özveggyé tett, majd egy reménybeli vasútállomás földterületének tulajdonosa és így vállalkozó, csak kívülről törékeny Jill McBainként Cardinale többnyire szavak nélkül veszi fel a versenyt a szintén hallgatag Charles Bronson és Henry Fonda, és a nagy dumás Jason Robards férfikaraktereivel, a vadnyugati nősors teljes spektrumán, de az élni akarás, az alkalmazkodóképesség női ősösztönével.
Cardinale keveset beszél a filmben, de kétségünk sem lehet, amikor Cheyenne (Robards) fejéhez vágja, hogy nyugodtan erőszakolja meg, sőt, szólhat az embereinek is, és amikor túl lesz rajta, csak egy kád forró vízre lesz szüksége, nos, annak a néhány mondatnak a hevületét a színésznő saját, másfél évtizeddel korábbi traumája táplálta. Mindent túl lehet élni, csak akaraterő kell hozzá – Jill McBain történetét illetően ez a Volt egyszer egy Vadnyugat igazán pozitív üzenete. És a színésznőtől nem is állt távol, hogy üzenjen nőtársainak (és persze, a férfiaknak is). "Azért fedtem fel titkomat, hogy bátorítsam azokat a nőket, akik hasonló helyzetben vannak. Mindig vállalni kell az anyaságot, a szív szavára kell hallgatni, Még akkor is, ha ez nagyon nehéz" – írta önéletrajzában (Én, Claudia, te, szintén Claudia).
De maradva a Leone-westernnél. A Volt egyszer egy Vadnyugat végében a rendező a beteljesületlen szerelem egyik legszebb búcsúját rejtette el. "Remélem, visszajössz valamikor!" – mondja Jill a távozó Harmonikának (Charles Bronson), mire az csak annyit mond: "Valamikor". A mozi (és Cardinale plátói) szerelmesei most azt mondják: "Örökké" – de legalábbis amíg él a mozi és képesek a látásra.