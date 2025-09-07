Tényleg művészet az emberi emésztés modellezése?

Az 1965-ben született belga Wim Delvoye kétségkívül a kortárs művészet egyik legprovokatívabb alakja. Az emberi emésztést reprodukáló Cloaca és a tetovált disznókat felvonultató Art Farm sokakban keltettek meghökkenést, undort, de ugyanígy sokan méltatták is Delvoye provokatív zsenijét. Utóbbiak szerint is munkáinak esztétikai izgalmát a meghökkentő és provokatív jelleg mellett az alpári és a fennkölt, az elit- és a tömegkultúra elemeinek szélsőséges ütköztetése adja.

Cloaca: az emberi emésztés gépi rekonstrukciója művészeti céllal

Cloaca: gusztustalan művészet?

A 2000-ben, először az antwerpeni Museum voor Hedendaagse Kunst falai között bemutatott (2008-ban a budapesti Ernst múzeumban is kiállított) Cloaca projekt egy bonyolult laboratóriumi gépezet, amely az emberi emésztőrendszert modellezi. A berendezésbe a látogatók ételt helyezhetnek, a különböző szakaszokon keresztül pedig kémiai reakciók révén pontosan ugyanaz a folyamat zajlik le, mint az emberi szervezetben – a végeredmény pedig nem más, mint szagtalanított, vákuumcsomagolt széklet.

Jellemző a flamand művészre, hogy a gépi emésztés produktumát Delvoye ironikusan műtárgyként árusította, rámutatva arra, hogy a modern művészet piaca hogyan képes bármit értékké transzformálni, még a legtabusítottabb testfunkciót is.

Delvoye másik sokat vitatott munkája az Art Farm, amelyben sertéseket tetovált különféle motívumokkal: Mickey egér, Louis Vuitton-logó, vallási szimbólumok vagy éppen politikai emblémák kerültek az állatok bőrére. A sertések életük során élő „hordozóivá” váltak ezeknek a motívumoknak, haláluk után pedig bőrükből szó szerint műtárgy lett. A projekt egyszerre feszegeti az állatkínzás határát és mutat rá a fogyasztói társadalom abszurditására, ahol a luxus, a divat és a művészet is árucikké redukálódik.

Wim Delvoye tetovált disznói

De ugyanígy Delvoye röntgengép segítségével mutatta be és igyekezett művészetté emelni a szexuális aktust, vagy épp barokk művészetként reprodukálni az ipari termékeket.

Delvoye művei tehát provokatívak, mert olyan jelenségekre irányítják a figyelmet, amelyekről általában nem illik beszélni: a test működésére, a halálra, az állatok eszközként való használatára, az ember és gép kapcsolatára vagy a műtárgypiac cinizmusára. A kérdés végsősoron nem az, hogy művészet-e az emésztés modellezése, hanem az, hogy mennyire készek vagyunk a művészet által szembenézni saját tabujainkkal. Wim Delvoye munkái arra kényszerítenek, hogy a művészetet ne pusztán szépségként, hanem a társadalom önkritikájaként is értelmezzük.