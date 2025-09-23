Emlékszik, amikor a szex hozott új színt a magyar vígjátékba?

A Ráthonyi Ákos 1941-es, Csak csók és más semmi című romantikus, zenés vígjátékának címét (vagyis az annak lapjául szolgáló Eisemann Mihály által írt operettet) megidéző (és történetében is arra visszautaló) Csak szex és más semmi ötlete már 2002-ben megszületett Goda Krisztina fejében, aki először könyvet akart írni, majd a történetet sokadjára is átdolgozva egyre inkább filmen képzelte el egy harmincas szingli nő romantikus kalandját a kétezres évek Budapestjén – törekedve arra, hogy kikerülje a Bridget Jones-féle "szinglinős" trendet (amibe például a 2004-es Állítsátok meg Terézanyut! is belesimult).

Csak szex és más semmi (Csányi Sándor és Schell Judit) forrás: Megafilm

Az eredménnyel Goda új színt hozott a magyar filmvígjátékok egyre szürkülő vásznára, mert ugyan a Csak szex és más semmi nem forradalmi film, de Goda tisztán érezte, hogyan lehet az egyéni vágyakat és a társadalmi elvárásokat egy komédia keretein belül úgy ütköztetni, hogy azzal kikerülje a kommersz csapdáját, a jól ismert (elsősorban hollywoodi) vígjátéki helyzeteket pedig minden erőltetettség nélkül adaptálta a kétezres évek közepének magyar viszonyai közé.

Csak szex és más semmi: nem a szex, a színház hódított végül

A film női főszereplője Dóra (Schell Judit), a harmincas színházi dramaturg, akinek két nagy vágya van az életben: férjhez menni és gyermeket szülni, de rájön ügyvéd vőlegénye már rég nős. A film férfi főszereplője pedig a frissen a fővárosi színházhoz igazolt, bajkeverő és nőcsábász hírében álló Tamás (Csányi Sándor), aki szép lassan meghódítja a vele szemben épp a szerelmi csalódás miatt is tartózkodó dramaturg szívét – miközben egy budapesti színtársulat kusza szerelmi viszonyaiba is betekintést nyerhet a néző, mintegy teátrális keretek között modellezve, hogyan gabalyodnak egymásba a sorsok, rendezőtől a segédszínészen át a súgóig.

A klasszikus irodalmi utalás – Laclos: Veszedelmes viszonyok – elegánsan emeli ki, hogy a szerelem körüli játszmák évszázadok óta ugyanazok, csak a történelmi korszakok és a kellékek változnak. A parfümmel átitatott levelek helyett 2005-ben mobiltelefon, vakrandik, közösségi média, ma pedig már társkereső appok hada is van, de az elutasítástól való félelem vagy a játszmák, a pszichológiai manipuláció voltaképp örök emberi tényezők. És persze, hogy a szerelem és a szex összefüggő dolgok, de nem szükséges feltételei egymásnak...