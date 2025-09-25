Hírlevél

Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Hobo 80

Kihagyhatatlan lehetőség: a Hobo 80 dalverseny győztese közös videóklipet készíthet a legendával

Földes László, azaz Hobo, a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, a Petőfi Zenei Díj 2024-es Életműdíjas előadója idén lett 80 éves. A jubileum alkalmából Hobo 80 címmel zenei felhívást indít a közmédia: a jelentkezők saját zenei stílusukban dolgozhatják fel a legendás előadó dalait. A kezdeményezés célja, hogy minél sokszínűbben szólaljanak meg Hobo művei.
A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt HOBO-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a hobo80@mtva.hu e-mail címre várják a szervezők december 10-ig.

Hobo 80
Hobo 80: kihagyhatatlan lehetőség a feltörekvő zenészek számára

 

Hobo 80: A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre:

  1. Ki vagyok én? (1980)
  2. Középeurópai hobo blues II. (1980)
  3. Torta (1981)
  4. A Fattyú reménytelen szerelme és halála (1984)
  5. Szabadíts fel! (1991)
  6. Madárijesztő (2009)
  7. Kisember (2009)
  8. Az új Magyarország (2018)
  9. Úgy szeret, hogy semmit sem kér (2022)
  10. Pécsi lány (2023)

 

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül.

A fődíj egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes relikviákkal is gazdagodik.

 

 

