Kihagyhatatlan lehetőség: a Hobo 80 dalverseny győztese közös videóklipet készíthet a legendával

A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt HOBO-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a hobo80@mtva.hu e-mail címre várják a szervezők december 10-ig.
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül.
A fődíj egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes relikviákkal is gazdagodik.