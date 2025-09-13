Valódi rettegés a sötét erdőben – így kínozták a színészeket a Blair Witch készítésekor

A Cannibal Holocaust-hoz hasonlóan az Ideglelés (The Blair Witch Project) nemcsak a horror műfajába hozott újdonságot az ún. “found footage” kreatív kiaknázásával, hanem a maga köré épített mítosszal is: a történet, a marketing és a valós tapasztalatok oly módon fonódtak össze, hogy a szereplők gyakran nehezen különböztették meg, mi az előre egyeztetett dramaturgia, és mi az, amit ténylegesen átélnének. A forgatás legendái mögött sokkal több rejlik, mint amit filmes effektek képesek visszaadni. Drámai momentumok, nehézségek és következmények: a marylandi erdőben a helyi, Blair Witch nevű boszorkány legendáját kutató, eltűnt és csak az általuk felvett képsorokból megismert filmiskolásokról szóló Ideglelés valóban idegölő körülmények között készült.

Ideglelés: hihetetlen körülmények között készült minden idők egyik legismertebb horrorfilmje

A két rendező koncepciója eleve a pszichodrámából indult ki: Daniel Myrick és Eduardo Sánchez 1993-ban, még filmiskolásként jutott arra a következtetésre, hogy a paranormális jelenségekről készült dokumentumfilmek (pl. a dán Benjamin Christensen 1922-es alapműve, a Boszorkányok) sokkal félelmetesebbek lehetnek, mint a hagyományos szörnyfilmek és pszicho-horrorok. Ennek megfelelően a két barát úgy döntött, olyan filmet készítenek, ami ötvözi a két műfajt: egy dokumentum-szerű horrort. Egy mindössze 35 oldalas, csupán a háttértörténetet keretező forgatókönyvet írtak, azzal a szándékkal, hogy a film nagyrészt improvizációra épül majd – és ennek megfelelően olyan színészeket válogattak, akiknek improvizációs készségüket kellett bizonyítani egy (a casting hirdetés szövege alapján) "erdős helyen" forgatott "rögtönzéses játékfilmhez".

Ideglelés: idegölő forgatás

A koncepciónak megfelelően a színészek (így az önmagát alakító, és a felvételek zömét rögzítő Heather Donahue, Joshua Leonard és Michael C. Williams) csak napi instrukciókat kaptak, de azt, hogy mit kell érezniük és ennek megfelelően alakítaniuk, többnyire a rendezők által teremtett helyzet döntötte el.

Az 1997. október 23-án indult, 8 napos, zömében a marylandi Montgomery megyei Seneca Creek Állami Parkban, mondhatni "őserdős" környezetben, extrém nyirkos hidegben, éjjel és nappal zajlott forgatáson a stábtagok nagy távolságokat jártak be napi szinten, miközben a rendezők éjjelente furcsa hangokkal és rejtett instrukciókkal "zaklatták" lelki békéjüket, valamint kimerültségüket a hajszán túl az élelem hiányával is fokozták. Sőt. A színészek el is hitték, hogy az erdő boszorkányának legendája valóságos, csak a bemutató után jöttek rá, hogy a filmbéli mítoszt a rendezők találták ki. Ennek a rengeteg megtévesztésnek és igénybevételnek is köszönhető, hogy a filmbéli, késő esti támadásnál nagyon is természetessé a három főszereplő reakciója. De például az a jelenet, ahol a szereplők egy szállodában lerészegednek is valóságos: a színészek valóban alkoholt ittak, miközben másfél órányi anyagot vettek fel (apropó felvétel. Olyan rengeteg felvétel készült a 8 napos forgatás alatt, hogy az utómunka, főleg a vágás, nyolc hónapot vett igénybe).