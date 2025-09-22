Huszonöt fantasztikus filmet lehet ingyen megnézni

A Filmio ingyen nézhető válogatásában 25 felújított magyar klasszikus film érhető el szeptember 22-30. között. A széles körű válogatás az idei és a korábbi Budapesti Klasszikus Film Maratonon vetített alkotásokból áll. Olyan klasszikusok szerepelnek benne, mint Makk Károly 1954-ben készült megunhatatlan vígjátéka, a Liliomfi Darvas Ivánnal a főszerepben. A Halálos tavasz, amely Karády Katalin első mozifilmje volt. Szerepel még a válogatásban az 1942-ben bemutatott fergeteges vígjáték, az Egy bolond százat csinál és egy igazi kuriózum is van a kínálatban, az 1929-es Rabmadár, ami a hazai némafilmkorszak egyik utolsó alkotása.

Most a magyar filmklasszikust, a Liliomfit is ingyen lehet újranézni

Összesen 25 film egy hétig ingyen

A FILMIO hétről hétre bővülő kínálata átfogó válogatás a magyar film több mint 120 évének alkotásaiból. A több mint 1000 film számos darabja időről időre ingyen érhető el. A filmeket (chromecasttal) kábel nélkül lehet átjátszani a különböző okoseszközökről és számítógépekről az erre alkalmas TV készülékekre.

A teljes ingyenes kínálat itt érhető el: filmio.hu/filmmaraton