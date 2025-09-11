Többmilliós kárt okozott egy ötéves kislány a művészeti galériában

Hírlevél

Egy olasz művészeti galériában egy ötéves lengyel kislány felmászott egy arany szoborra, hogy összerajzoljon egy közel 200 ezer euró értékű festményt. A képet végül nem tette tönkre, de 30 ezer euró értékű szobor lábát letörte, azaz így is jelentős kárt okozott.
Az olasz Corriere della Sera napilap szerint egy ötéves lengyel kislány komoly kárt okozott a jesolói Orler galériában. A szülei figyelmetlenségét kihasználó kislánynak annyira megtetszett Enrico Castellani körülbelül 200 000 euró (mintegy 80 millió forint) értékű, dombornyomott fehér vászna, hogy úgy gondolta, rajzol rá. Ehhez a kép mellett kiállított aranyozott, pókalakú szoborra mászott, s bár végül a vásznat nem érte el, a súlya alatt letört Carlo Pecorelli Atena Orata című, 30 ezer eurós (mintegy 12 millió forint) értékű szobrának egyik lába. 

Kárt okozott a kislány, a biztosító fizet, a szülők sem tagadják felelősségüket

A galéria munkatársai ugyan gyorsan közbeléptek, megakadályozva a további, súlyosabb károkat, de a műalkotást ideiglenesen el kell távolítani, és egy szakcég fogja megjavítani, a biztosítótársaság költségére.

„Újjá kell építeni, hegeszteni, polírozni, és a 24 karátos aranyozását restaurálni kell. Ezek olyan műveletek, amelyeket én magam nem tudok elvégezni, hanem egy erre szakosodott cégre kell bízni ” – mondta Carlo Pecorelli az olasz napilapnak. „Mindent összevetve a helyzet rosszabb is lehetett volna, mert Castellani műve mellett Alighiero Boetti egy másik alkotása is található, amelynek összértéke félmillió euró.”

Az Orler Galéria biztosította a művészt, hogy fokozni fogja a nyilvános megfigyelést, és s kártérítésről megállapodást kötött a lengyel gyermek családjával, amelynek összegét nem hozták nyilvánosságra. „Sajnos, minden óvintézkedés ellenére is előfordulhat ilyen eset ” – jegyzi meg Pecorelli. „Minden kiállításon, legyen az kicsi vagy nagy, és a mű értékétől függetlenül, maximális éberségre és megfelelő védelmi rendszerekre, például vitrinekre és érzékelőkre van szükség.”

 

 

 

