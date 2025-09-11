Többmilliós kárt okozott egy ötéves kislány a művészeti galériában

Az olasz Corriere della Sera napilap szerint egy ötéves lengyel kislány komoly kárt okozott a jesolói Orler galériában. A szülei figyelmetlenségét kihasználó kislánynak annyira megtetszett Enrico Castellani körülbelül 200 000 euró (mintegy 80 millió forint) értékű, dombornyomott fehér vászna, hogy úgy gondolta, rajzol rá. Ehhez a kép mellett kiállított aranyozott, pókalakú szoborra mászott, s bár végül a vásznat nem érte el, a súlya alatt letört Carlo Pecorelli Atena Orata című, 30 ezer eurós (mintegy 12 millió forint) értékű szobrának egyik lába.

Atena Orata: egy lengyel kislány komoly kárt okozott a műtárgyban

Kárt okozott a kislány, a biztosító fizet, a szülők sem tagadják felelősségüket

A galéria munkatársai ugyan gyorsan közbeléptek, megakadályozva a további, súlyosabb károkat, de a műalkotást ideiglenesen el kell távolítani, és egy szakcég fogja megjavítani, a biztosítótársaság költségére.

„Újjá kell építeni, hegeszteni, polírozni, és a 24 karátos aranyozását restaurálni kell. Ezek olyan műveletek, amelyeket én magam nem tudok elvégezni, hanem egy erre szakosodott cégre kell bízni ” – mondta Carlo Pecorelli az olasz napilapnak. „Mindent összevetve a helyzet rosszabb is lehetett volna, mert Castellani műve mellett Alighiero Boetti egy másik alkotása is található, amelynek összértéke félmillió euró.”

Az Orler Galéria biztosította a művészt, hogy fokozni fogja a nyilvános megfigyelést, és s kártérítésről megállapodást kötött a lengyel gyermek családjával, amelynek összegét nem hozták nyilvánosságra. „Sajnos, minden óvintézkedés ellenére is előfordulhat ilyen eset ” – jegyzi meg Pecorelli. „Minden kiállításon, legyen az kicsi vagy nagy, és a mű értékétől függetlenül, maximális éberségre és megfelelő védelmi rendszerekre, például vitrinekre és érzékelőkre van szükség.”