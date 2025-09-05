Hírlevél

Rendkívüli

A harmadik világháború réme fenyeget: Orwelltől a Simpson családig mindenki megjósolta

Latinovits Zoltán

Latinovits Zoltán rejtélyes halála: baleset, merénylet, vagy öngyilkosság?

1976. június 4-én Balatonszemesnél, a vasúti síneken érte a halál Latinovits Zoltánt, a „színészkirályt”. A hivatalos verzió szerint Latinovits Zoltán öngyilkos lett, ám közel ötven évvel később is egyre több jel mutat arra, hogy nem saját akaratából vetett véget életének. Egyes kutatók és hozzátartozók szerint inkább baleset történt – sőt, akad, aki azt sem zárja ki, hogy odalökték a vonat elé.
"Latinovits Zoltán érdemes művész 45 éves korában – hosszan tartó, súlyos betegség után – véget vetett életének. A mai magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége volt. Halála kulturális életünknek súlyos vesztesége. Temetéséről később történik intézkedés" – így szólt a Kulturális Minisztérium és a Színházművészeti Szövetség nyilatkozata, amelyet minden kiemelés nélkül 1976. június 6.-án, két nappal a színészóriás halála után az akkori négy országos vezető napilapban megjelentettek. A színpadon Shakespeare-, Csehov-, Thomas Mann- vagy Molnár Ferenc-szerepekben tündöklő, színészi magasságait olyan filmekben, mint a Szindbád, a Szegénylegények vagy Az ötödik pecsét az utókorra hagyó Latinovits Zoltán tragikus halála azonban 49 évvel később is sokakban kérdéseket vet fel: valóban öngyilkos lett-e a szakmai véleményét mindig nyíltan megfogalmazó, és ezzel nem csupán a színházi vezetők, de a kommunista kultúrpolitikusok haragját is magára vonó színész?!

Latinovits Zoltán
Latinovits Zoltán a Szindbád c. filmben (forrás: NFI)

Élete nagy szerelme szerint Latinovits Zoltán nem lett öngyilkos 

A rendőrségi jegyzőkönyv alapján rekonstruált eseménysor alapján Latinovits Zoltán halála akár baleset is lehetett: a színész Balatonszemesen sétált, közben szöveget tanult, figyelme elkalandozott, és amikor a vasúti átkelőhöz ért, az elhaladó vonat által keltett huzat a mozdony oldalához szívta, a testét több kocsi végighúzta, egy vonatlépcső eltörte a csigolyáját és szétroncsolta a lábát. Tíz perccel később már nem élt. A tragédia tehát akár egy szerencsétlen véletlen is lehetett, amelyet a hatóságok később öngyilkosságként könyveltek el.

Az öngyilkossági teóriát persze alátámasztja az a tény, hogy Latinovits többször állt pszichiátriai kezelés alatt, élete nagy szerelmének, Ruttkai Évának írt utolsó levelét pedig úgy zárta: "ha van még idő". S persze ott volt a mozdonyvezető, még a 2010-es években is elismételt "vallomása": "Föltartott kezekkel, szemben velem lépett a mozdony elé, jóval féktávolságon belül…"

Ugyanakkor Latinovits Zoltán halála napján írt egy levelet, mégpedig Cserhalmi Györgynek, amelyben úgy fogalmaz: "Ma végre nekiláttam a jógázásnak, favágásnak. Ezért ma jobban érzem magam. Most már mindennap háromszor megcsinálom a gyakorlatokat". Utóbbiak nem kimondottan egy épp a halálra készülő ember sorai. Nem véletlen, hogy Latinovits barátai és szerettei, így például Ruttkai Éva kizárták annak a lehetőségét, hogy Latinovits önszántából vetett véget az életének.

Szigethy Gábor színháztörténész Anatómiai vázlat című értekezésében arra emlékeztette a nagyközönséget, hogy Latinovits  a halála előtti napokban tele volt tervekkel: leveleket írt, fellépéseket szervezett, sőt azon a reggelen is aktívan telefonált. Egy ilyen ember aligha készül öngyilkosságra. Szigethy Gábor felesége, Gábor Júlia – Ruttkai Éva és Gábor Miklós lánya, aki szintén közeli kapcsolatban állt Latinovits-csal –  szerint is kizárt az öngyilkosság: „a negyedik és ötödik kocsi között próbált meg felkapaszkodni, de nem sikerült.” Tarics Péter oknyomozó riportjában is arra a következtetésre jutott, hogy nem öngyilkosság, hanem baleset okozta Latinovits halálát.

Baleset vagy gyilkosság?

A baleseti elmélet mellett időről időre felvetődik a legsötétebb gyanú: Latinovitsot valakik szándékosan lökték a vonat elé. Erre ugyan nincs konkrét bizonyíték, ám a körülmények – a manipulált jegyzőkönyvek, az ellentmondó tanúvallomások, a politikai légkör – táptalajt adnak az összeesküvés-elméleteknek. 

A hatalommal sokszor szembemenő, makacs és szókimondó, Latinovitsot nem mindenki szerette, így ellenségei is bőven akadtak. Az egyik színházi anekdota szerint például a Mikroszkóp Színpad akkori vezetőjének, Komlós Jánosnak egyenesen felemlegette egykori ÁVH-s sötét múltját, márpedig az 1947 és 1953 között "az új hatalom rendteremtőjeként", azaz ávós kihallgatóként tevékenykedő Komlós az 1970-es években is jó kapcsolatot ápolt a belügyi szervekkel...

 

