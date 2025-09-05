Latinovits Zoltán rejtélyes halála: baleset, merénylet, vagy öngyilkosság?

"Latinovits Zoltán érdemes művész 45 éves korában – hosszan tartó, súlyos betegség után – véget vetett életének. A mai magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége volt. Halála kulturális életünknek súlyos vesztesége. Temetéséről később történik intézkedés" – így szólt a Kulturális Minisztérium és a Színházművészeti Szövetség nyilatkozata, amelyet minden kiemelés nélkül 1976. június 6.-án, két nappal a színészóriás halála után az akkori négy országos vezető napilapban megjelentettek. A színpadon Shakespeare-, Csehov-, Thomas Mann- vagy Molnár Ferenc-szerepekben tündöklő, színészi magasságait olyan filmekben, mint a Szindbád, a Szegénylegények vagy Az ötödik pecsét az utókorra hagyó Latinovits Zoltán tragikus halála azonban 49 évvel később is sokakban kérdéseket vet fel: valóban öngyilkos lett-e a szakmai véleményét mindig nyíltan megfogalmazó, és ezzel nem csupán a színházi vezetők, de a kommunista kultúrpolitikusok haragját is magára vonó színész?!

Latinovits Zoltán a Szindbád c. filmben (forrás: NFI)

Élete nagy szerelme szerint Latinovits Zoltán nem lett öngyilkos

A rendőrségi jegyzőkönyv alapján rekonstruált eseménysor alapján Latinovits Zoltán halála akár baleset is lehetett: a színész Balatonszemesen sétált, közben szöveget tanult, figyelme elkalandozott, és amikor a vasúti átkelőhöz ért, az elhaladó vonat által keltett huzat a mozdony oldalához szívta, a testét több kocsi végighúzta, egy vonatlépcső eltörte a csigolyáját és szétroncsolta a lábát. Tíz perccel később már nem élt. A tragédia tehát akár egy szerencsétlen véletlen is lehetett, amelyet a hatóságok később öngyilkosságként könyveltek el.

Az öngyilkossági teóriát persze alátámasztja az a tény, hogy Latinovits többször állt pszichiátriai kezelés alatt, élete nagy szerelmének, Ruttkai Évának írt utolsó levelét pedig úgy zárta: "ha van még idő". S persze ott volt a mozdonyvezető, még a 2010-es években is elismételt "vallomása": "Föltartott kezekkel, szemben velem lépett a mozdony elé, jóval féktávolságon belül…"

Ugyanakkor Latinovits Zoltán halála napján írt egy levelet, mégpedig Cserhalmi Györgynek, amelyben úgy fogalmaz: "Ma végre nekiláttam a jógázásnak, favágásnak. Ezért ma jobban érzem magam. Most már mindennap háromszor megcsinálom a gyakorlatokat". Utóbbiak nem kimondottan egy épp a halálra készülő ember sorai. Nem véletlen, hogy Latinovits barátai és szerettei, így például Ruttkai Éva kizárták annak a lehetőségét, hogy Latinovits önszántából vetett véget az életének.